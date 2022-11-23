24 канал зібрав інформацію про те, що робити, якщо смартфон перестав ловити мережу. Адже, якщо ви не можете подзвонити або зайти в інтернет через проблеми в мережі вашого оператора, це не обов'язково означає, що ви залишилися повністю без зв'язку.

Не пропустіть Як підготувати смартфон до роботи без інтернету та мобільного зв'язку

Важливо! На спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua розміщено мапу "Пунктів незламності". Наразі їх по всій Україні діє понад 4000. Ці пункти вводитимуться у дію у випадку тривалої відсутності електроенергії в разі нових масованих російських ударів по інфраструктурі.

Що робити, коли пропала мережа

В Україні діє безкоштовний національний роумінг. Це означає, що вам не обов'язково потрібна мережа вашого оператора для того, щоб користуватися його послугами. Тобто ви можете підключитися вручну до будь-якого іншого українського оператора і продовжувати бути на зв'язку.

Розповідаємо, як це зробити:

Зайдіть у налаштування, Виберіть "Мережа", Далі оберіть "Мобільні дані", Натисніть на "Оператор", Вимкніть "Автоматично".

Після цього смартфон почне в ручному режимі шукати мережу. Приблизно за хвилину він виведе на екран перелік доступних мереж, до яких можна під'єднатися. Далі ви можете обрати будь-яку мережу українського оператора та приєднатися.



Вмикаємо ручний вибір мережі / Фото 24 канал

Економія ресурсів мережі

Через те, що російські ракети пошкодили інфраструктуру мережі мобільного зв'язку в Україні, у багатьох регіонах можуть спостерігатися труднощі в її роботі. І хоч фахівці активно займають її відновленням, Держспецзв'язку рекомендує вжити заходів з економного використання мережі.

Обмежте до необхідного мінімуму використання мобільного інтернету абонентами. Це допоможе не перевантажувати інфраструктуру, яка досі працює, що дозволить більшій кількості людей залишатися на зв'язку. Відтак, за можливості рекомендується використання домашнього інтернету. Також ви можете підключатися до Wi-Fi на роботі чи поряд з кафе, ресторанами й іншими місцями де є відкриті точки доступу.

Встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube. Це допоможе економніше використовувати трафік.

Разом з тим варто вимкнути автоматичне завантаження зображень та відео у месенджерах. У більшості популярних застосунків для спілкування це можна зробити у налаштуваннях. Так ви зможете отримувати лише важливу текстову інформацію, а зображення завантажувати вручну лише за потреби.

Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження". У розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа".

Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження". У розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа". Також, рекомендується віддати перевагу спілкуванню через текстові повідомлення, а не за допомогою відеодзвінків. Якщо немає крайньої потреби слід обмежити навіть звичайні телефонні дзвінки та обмежитися лише спілкуванням у месенджері.

Встановіть застосунки для спілкування офлайн

Важливо мати на телефоні офлайн месенджер (а краще кілька), який може стати в пригоді в умовах відсутності інтернету та мобільного зв'язку. Такі додатки, звісно, не зможуть відправити повідомлення в інше місто, однак здатні забезпечити зв'язком на відстані до 100 метрів через Bluetooth. Wi-Fi та мережу смартфонів з такими ж встановленими додатками.

Bridgefy

Автономний месенджер Bridgefy використовує Bluetooth зв'язок телефону для встановлення з'єднання з іншими смартфонами, на яких запущено таку ж програму. Після налаштування додаток дозволяє вам спілкуватися з користувачами Bridgefy в радіусі 100 метрів від вас. Але людина має бути у вашому списку контактів.

Android.

iOS.

Two Way: Walkie Talkie

Після встановлення Two Way на ваш смартфон, він відразу ж перетвориться на свого роду рацію. Установка потребує лише кілька секунд, тому що у додатку відсутня реєстрація. Вам просто потрібно налаштуватися на будь-який канал та поділитися своїм каналом із друзями. Після цього просто натисніть і утримуйте кнопку Talk і коли статус лінії стане зеленим, починайте говорити. Інша людина має зробити те саме.

Android.

iOS.

Важливо! Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60–100 метрів) Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв'язку.

Читайте на сайті Яку техніку потрібно мати з собою на випадок відсутності електроенергії

Що робити, коли ситуація справді кепська

Держспецзв'язку має поради і на випадок, якщо вам потрібна допомога.