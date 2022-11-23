24 канал зібралв важливі поради, які допоможуть підготуватися до ситуації, коли мережа може працювати зі збоями. У такому випадку варто підготувати до цього і себе і свій смартфон, який може стати дуже важливим інструментом.

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Важливо! На спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua розміщено мапу "Пунктів незламності". Наразі їх по всій Україні діє понад 4000. Ці пункти задіюватимуться у випадку тривалої відсутності електроенергії в разі нових масованих російських ударів по інфраструктурі.

Які додатки потрібно встановити на смартфон

Автономні карти

Перш за все, потрібно завантажити автономні карти території на якій ви проживаєте. Це можна зробити практично в усіх застосунках, які надають інформацію про карти.

Як завантажити офлайн карти у додатку "Карти" від Google

Для цього потрібно відкрити додаток та натиснути на зображення власного облікового запису у пошуковому рядку. Далі обираємо пункт меню "Карти офлайн". Тепер потрібно натиснути на меню "Завантажити карти області". Обираємо зону населеного пункту або ж області регулюючи розмір свайпом, та завантажуємо карти на смартфон.

Надалі карти вибраної області будуть доступні у додатку навіть за відсутності інтернет з'єднання.



Завантажуємо карти для роботи в офлайн режимі / Фото 24 каналу

Важливо! Якщо ви раніше завантажували карти, їх можна оновити в переліку офлайн карт натиснувши на необхідну область, а потім на кнопку "Оновити". Рекомендуємо завантажити карти кількох областей, чи населених пунктів, якщо ви плануєте змінити місце проживання, чи подорожуєте.

Офлайн месенджери

Важливо мати на телефоні офлайн месенджер (а краще кілька), який може стати в пригоді в умовах відсутності інтернету та мобільного зв'язку. Такі додатки, звісно, не зможуть відправити повідомлення в інше місто, однак здатні забезпечити зв'язком на відстані до 100 метрів через Bluetooth. Wi-Fi та мережу смартфонів з такими ж встановленими додатками.

Bridgefy

Автономний месенджер Bridgefy використовує Bluetooth зв'язок телефону для встановлення з'єднання з іншими смартфонами, на яких запущено таку ж програму. Після налаштування додаток дозволяє вам спілкуватися з користувачами Bridgefy в радіусі 100 метрів від вас. Але людина має бути у вашому списку контактів.

Ви можете надіслати повідомлення з end-to-end шифруванням одній людині або створити групу для одночасного спілкування з кількома людьми. Це не просто месенджер, ви можете використовувати цю програму для передачі зображень без активного підключення до інтернету та навіть без облікового запису користувача. Однак перевірка номера телефону може прискорити виявлення користувачів.

Bridgefy також має режим мовлення (трансляції), який дозволяє надсилати повідомлення всім користувачам поблизу одночасно. Ця функція також працює для користувачів, яких немає у списку контактів.



Bridgefy може виявитися корисним інструментом в умовах відсутності мобільного зв'язку / Фото 24 каналу

Інші офлайн месенджери з аналогічними функціями:

FireChat

Ще одна безкоштовна програма для автономного обміну повідомленнями, яка може допомогти вам у відсутності інтернету. На додаток до Bluetooth програма також використовує Wi-Fi, що дозволяє користувачам відправляти текстові повідомлення, коли немає підключення до Інтернету або стільникового зв'язку.

Ще одна безкоштовна програма для автономного обміну повідомленнями, яка може допомогти вам у відсутності інтернету. На додаток до Bluetooth програма також використовує Wi-Fi, що дозволяє користувачам відправляти текстові повідомлення, коли немає підключення до Інтернету або стільникового зв'язку. Briar

Як і Bridgefy, Brair ще одна безкоштовна програма без перевірки номера телефону для обміну повідомленнями без підключення до мережі. Вам просто потрібно ввести своє ім'я, встановити пароль, і ви можете надсилати текстові повідомлення без підключення до інтернету або стільникового зв'язку.

Як і Bridgefy, Brair ще одна безкоштовна програма без перевірки номера телефону для обміну повідомленнями без підключення до мережі. Вам просто потрібно ввести своє ім'я, встановити пароль, і ви можете надсилати текстові повідомлення без підключення до інтернету або стільникового зв'язку. Two Way: Walkie Talkie

Після встановлення Two Way на ваш смартфон, він відразу ж перетвориться на свого роду рацію. Установка потребує лише кілька секунд, тому що у додатку відсутня реєстрація. Вам просто потрібно налаштуватися на будь-який канал та поділитися своїм каналом із друзями. Після цього просто натисніть і утримуйте кнопку Talk і коли статус лінії стане зеленим, починайте говорити. Інша людина має зробити те саме.

Після встановлення Two Way на ваш смартфон, він відразу ж перетвориться на свого роду рацію. Установка потребує лише кілька секунд, тому що у додатку відсутня реєстрація. Вам просто потрібно налаштуватися на будь-який канал та поділитися своїм каналом із друзями. Після цього просто натисніть і утримуйте кнопку Talk і коли статус лінії стане зеленим, починайте говорити. Інша людина має зробити те саме. Rumble

Безкоштовна програма з відкритим вихідним кодом. Rumble позиціонує себе як повністю автономний додаток для мікроблогінгу. Після встановлення з'єднання через WiFi або Bluetooth, Rumble дозволяє користувачам вільно спілкуватися та обмінюватися зображеннями без використання стільникової мережі.

Як заощадити батарею смартфона

Необхідно подбати, щоб ваш смартфон був заряджений на випадок непередбачуваної ситуації, однак всі ми чудово знаємо, що батареї телефона стає на день-два максимум навіть за ощадливого користування пристроєм. Як же продовжити "життя" смартфона від акумулятора, у випадку, коли це критично необхідно?

Сьогодні кожен смартфон обладнаний режимом економії енергії, тож найкращим варіантом буде якомога швидше перевести пристрій у цей режим. Чим більше заряду має батарея, тим довше телефон працюватиме в такому режимі.

Коли пристрій переходить у режим економії енергії, його функціонал серйозно знижується. Частина найбільш енергозатратних процесів вимикається, а частота процесора знижується. Режим енергозбереження може включатися вручну або автоматично, коли досягається певний відсоток заряду акумулятора. Однак ми рекомендуємо налаштувати його вручну.



Як увімкнути режим економії енергії / Фото 24 каналу

Важливо! Про те, як працює режим економії енергії та режим ультра економії ми детально розписали у нашому спеціальному матеріалі. Радимо ознайомитися з ним, адже він допоможе вам налаштувати смартфон так, щоб той працював якомога довше.

Як підготувати техніку на випадок евакуації

Перш за все важливо заздалегідь підготувати план дій на випадок надзвичайної ситуації. Таким чином, ви зможете швидко та ефективно евакуюватися та доставити себе та своїх близьких у безпечне місце за необхідності.

Під час підготовки обов'язково враховуйте наступні поради. Деякі з них вимагають витрат часу та планування, але деякі – наприклад, неелектронний список основних контактних номерів екстрених служб – прості та досить швидкі, щоб їх можна було відразу використовувати для душевного спокою.

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Мобільні телефони та портативні пристрої зарядки

Обов'язково подбайте про об'ємний альтернативний зарядний пристрій для телефону, який не залежить від розетки. Акумуляторна батарея Power Bank, яку можна заряджати від електричної розетки наперед і використовувати, якщо електроенергія недоступна, просто необхідна річ, яка повинна лежати у вашому будинку і бути готовою до використання у будь-який момент.

Також подбайте про те, щоб усі ваші смартфони були максимально заряджені та переведені у режим збереження енергії. Як це зробити ми писали вище.

Подбайте про радіо

По радіо транслюються важливі сповіщення, які можуть інформувати про ситуацію в країні та вашому місті, тож потрібно подбати про невеликий радіоприймач та додаткові батарейки до нього.

Також радіо може бути доступне і на вашому смартфоні. Не всі моделі підтримують цю функцію, але якщо ваш смартфон чи телефон підтримує її, варто подбати про навушники, адже вони слугують антеною.

Також можна придбати звичайний кнопковий телефон з ліхтариком та радіоприймачем, або ж спеціальну захищену модель з аналогічними функціями.

Зарядка для авто

Візьміть із собою автомобільний зарядний пристрій. Це корисний спосіб зарядити телефон, якщо у вас відключиться живлення. Якщо ви турбуєтеся про розрядку автомобільного акумулятора за допомогою телефону, не потрібно. Ви можете одночасно заряджати 20 телефонів, і ваша машина все одно продовжить заводитися.

Підготуйте резервну копію даних та документів

Тримайте важливі дані, такі як контактна інформація, особисті фотографії та копії документів, у хмарі. Ви можете скористатися будь-яким сервісом. Для того, щоб зберегти важливі документи не обов'язково навіть платити за хмарне сховище – достатньо мінімального безкоштовного об'єму.

Ваші пристрої на базі iOS чи Android мають автоматичне резервне копіювання, яке ви можете увімкнути, щоб ваші фотографії та важливі документи завжди зберігалися у хмарі.

Упакуйте техніку у пластик

Щоб ваші пристрої залишалися сухими упакуйте їх у різні пакети із застібкою-блискавкою: розміром із сендвіч для невеликих телефонів та адаптерів змінного струму. Планшети та невеликі ноутбуки теж варто надійно захистити, оскільки телефони у більшості випадків мають хоча б мінімальний захист від вологи та пилу.

Складіть план зустрічей

Так само як у вашої родини може бути план зустрічі біля дерева перед вашим будинком на випадок пожежі, гарною ідеєю буде домовитися про місце зустрічі в соціальних мережах на випадок надзвичайних ситуацій. Наявність плану дій у соціальних мережах є частиною будь-якого плану дій у разі непередбачуваних подій.

Насамперед потрібно домовитися про платформу, таку як Facebook, Twitter або Instagram, а потім переконатися, що платформа, яку ви використовуєте, встановлена ​​на всіх пристроях. Такі інструменти, як GroupMe, додаток для групового обміну повідомленнями також можуть прискорити і спростити спілкування.

Обов'язково довідайтеся де у вашому місці розташовані укриття, завантажте собі карту на смартфон і домовтеся з рідними та близькими про зустріч у конкретному місці поряд з укриттям, якщо цього потребуватиме ситуація.

Озбройтеся інформацією

Важливо знати, що потрібно робити у випадку надзвичайної ситуації. Скоординовані дії збережуть ваш час і ви почуватимете себе спокійніше, оскільки розумітимете, що потрібно робити у тому чи іншому випадку.

Нещодавно у Телеграмі запрацював бот під назвою Готовий до всього. Тут зібрана інформація про всі необхідні дії за найрізноманітніших умов: що потрібно зібрати, що робити, як підготувати себе та речі. Рекомендуємо детально ознайомитися з кожним пунктом меню та перечитати усі рекомендації.



Чат-бот "Готовий до всього" у Телеграмі / Фото 24 каналу

Що ще підготувати на випадок зникнення зв'язку

Портативна радіостанція

Саме рація є надійним способом залишатися на зв'язку за умов, коли мобільний зв'язок не працює. В залежності від моделі та умов використання рація може забезпечити зв'язок в радіусі від 3 до 30 кілометрів.

Радіостанції бувають портативні та стаціонарні. В умовах надзвичайної ситуації для зв'язку потрібен саме портативний варіант. Вона легка, компактна та з вбудованим акумулятором.

Коротко про частоти

Для роботи можна використовувати CB, LPD та PMR частоти.

Діапазон CB (Citizen Band) доступний для вільного цивільного використання (27 МГц), саме тому його найчастіше використовують водії вантажівок для спілкування. Ще однією його перевагою є відмінна робота на відкритих просторах, а от в умовах міста зі щільною забудовою такий діапазон справляється гірше.

Діапазон LPD (Low Power Device) працює на частотах 433,075-434,775 МГц для рацій невеликої потужності і також дозволений для використання без ліцензій.

Для роботи в місті

Для роботи в умовах міста найкраще підходять діапазони VHF (Very High Frequency) та UHF (Ultra High Frequency).

VHF – це універсальний високочастотний діапазон від 136 до 174 МГц. UHF – ультрависокочастотний діапазон від 420 до 473 МГц, який найбільше підходить для роботи в умовах міста та щільної забудови.

Яку рацію вибрати

Дальність радіозв'язку залежить від потужності та оточення. Перешкоди на шляху радіохвиль можуть нівелюютьнавати навіть найпотужнішу рацію. Слід обирати радіостанцію мінімум 2 Вт. Нарощувати потужність без потреби теж не має сенсу. Щоб підвищити дальність зв'язку вдвічі, потужність доведеться збільшити вчетверо, але це швидше садить батарею.

Заряд акумулятора також впливає на дальність. Вона знижується разом з зарядом батареї. Найкращий акумулятор – літій-полімерний (Li-pol), тому що добре переносить мінусові температури. Також хороший літій-іонний (Li-ion), тому що не має ефекту пам'яті. Краще не брати апарат із нікель-кадмієвою (NiCd) батареєю, вона швидко втратить свій ресурс.

Важливо! Тут також корисним додатковим ґаджетом буде павербанк для зарядки радіостанції, тож не шкодуйте грошей і виберіть надійну модель з великим об'ємом батареї.

Від типу рації залежить якість зв'язку. У цифровій радіостанції він вищий. Також у цифрового апарату менше фонового шуму, перешкод, краща якість звуку. Зв'язок шифрується, і ви зможете створити конференцію на одному каналі. Аналогова радіостанція цих переваг позбавлена, зате вона дешевша.



Рація допоможе тримати зв'язок на відстані / Фото 24 каналу

Елементи керування

Рація може бути з екраном та клавіатурою або без них. Вони потрібні для прямого введення частоти: не доведеться вибирати із заздалегідь заданих каналів. Наявність клавіатури не завжди означає, що є пряме введення частоти. Іноді вона лише перемикає канали. Якщо клавіатури немає, канал перемикають повертаючи регулятор.

Звук передається після натискання кнопки. Натискати кнопку не обов'язково, якщо є функція VOX. З нею рація виходить в ефір, щойно чує голос. Голос пропав – припиняється й мовлення.

Важливо! Перед покупкою радіостанції важливо проконсультуватися з продавцем або фахівцем, який допоможе обрати найкращу модель та пояснить, як налаштовувати частоти і користуватися пристроєм.

Інші важливі поради

У випадку, якщо за умов надзвичайної ситуації ви все ж опинитеся без зв'язку, потрібно дуже чітко домовитись про місце та час зустрічі заздалегідь.

Якщо ви плагуєте переміститися у інше місце чи укриття – потрібно узгодити всі моменти з друзями та рідними від часу до місця зустрічі. Також варто обговорити перелік речей, які ви плануєте брати із собою, можливо у ваших друзів є засоби, яких немає у вас і вони допоможуть усій групі.

Дітей шкільного віку варто попередити, як діяти в разі, якщо не буде зв'язку. Узгодьте з ними місця зустрічі та план дій.

Купіть невеликий радіоприймач та батарейки або акумулятори. Так ви зможете отримувати повідомлення від місцевої влади чи уряду. Деякі смартфони також мають функцію радіо, яка працює автономно або використовує провідні навушники, як антену.

Якщо ви почули тривожну сирену та маєте перебої з мобільним зв'язком, увімкніть радіо або місцеве телебачення. Там можуть транслювати важливі оголошення. Наприклад, щодо евакуації.

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І головне! Залишайтеся спокійними та впевниними. У цьому дуже допомагає поінформованість та чіткий план дій на випадок надзвичайної ситуації!

Сподіваємося наші поради були корисними для вас. Пам'ятайте, що ваш смартфон приховує чимало секретів та неочевидних функцій з допомогою яких ви можете зробити користування телефоном зручнішим. Ми розповідаємо вам про найцікавіші секрети чи додатки у рубриці Поради Техно 24.