Журналіст MakeUseOf використав свій смартфон для налаштування робочого місця вдома і виявив, що вбудовані датчики дають цілком точні результати для повсякденних потреб, розповідає 24 Канал.

Як смартфон перетворюється на світломір та шумомір

Всі Android-телефони мають датчик освітленості біля фронтальної камери, який зазвичай регулює яскравість екрана. Проте за допомогою застосунку Light Meter можна побачити точні показники освітлення в люксах.

Люкс Одиниця вимірювання освітленості в Міжнародній системі одиниць (SI). 1 люкс – це освітленість світловим потоком 1 лм, рівномірно розподіленим по поверхні площею 1 м2.

Завдяки цьому застосунку можна перевірити різні режими яскравості настільної лампи чи іншого джерела світла в кімнаті. Для офісних приміщень рекомендовані показники від 300 до 600 люксів.

Застосунок дуже простий у використанні – достатньо відкрити його та покласти телефон на стіл. Програма пропонує цифровий та аналоговий інтерфейси, зберігає всі вимірювання для порівняння. Це зручно для тих, хто не хоче купувати окремий прилад за 30 доларів, який використовуватиметься рідко.

Вимірювання фонового шуму для запису відео

Як що вам потрібно записати звук, або відео, краще переконатися, що фоновий шум не засмічуватиме ваш контент. Це можна виміряти за допомогою Android-телефону мають якісні мікрофони, а додатки на кшталт Sound Meter вимірюють рівень звуку в децибелах.

Зазвичай в тихій кімнаті заміри демонструють показники 40 – 50 децибелів, а з увімкненим вентилятором – 55 децибелів. Якщо встановити під двері та вікна шумоізоляцію та зменшити швидкість обертання вентилятора – можна знизити рівень до 20 децибелів і менше.

Застосунок працює в реальному часі та показує приклади звуків для кожного діапазону – тихий офіс, жваву вулицю чи інтенсивний трафік. Це допомагає зрозуміти значення цифр у практичному контексті.

Наскільки точні вбудовані датчики

Смартфони не є лабораторними приладами, але для повсякденного використання дають цілком прийнятні результати. Якість датчиків та мікрофонів різниться залежно від моделі телефону.

На сучасному Android-пристрої без фізичних пошкоджень додатки для вимірювання світла та шуму показують достатньо точні дані для загальних потреб.

Для ще кращої точності можна відкалібрувати датчики, хоча вони ніколи не замінять професійне обладнання в студіях, лабораторіях чи промислових умовах.

Інші можливості вимірювання на Android

Окрім світла та шуму, Android-телефони вимірюють багато інших параметрів.

Google Fit відстежує кроки, пройдену відстань та приблизний пульс через камеру та спалах.

відстежує кроки, пройдену відстань та приблизний пульс через камеру та спалах. AR Ruler перетворює камеру на віртуальну рулетку для вимірювання предметів, розмірів кімнат, площі та навіть зросту.

Власники Pixel 8 Pro або новіших Pro-моделей можуть скористатися застосунком Pixel Thermometer для перевірки температури поверхні предметів.