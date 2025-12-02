Журналист MakeUseOf использовал свой смартфон для настройки рабочего места дома и обнаружил, что встроенные датчики дают вполне точные результаты для повседневных нужд, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Пять полезных функций Android, которые упрощают повседневное использование смартфона

Как смартфон превращается в светомер и шумомер

Все Android-телефоны имеют датчик освещенности возле фронтальной камеры, который обычно регулирует яркость экрана. Однако с помощью приложения Light Meter можно увидеть точные показатели освещения в люксах.

Люкс Единица измерения освещенности в Международной системе единиц (SI). 1 люкс – это освещенность световым потоком 1 лм, равномерно распределенным по поверхности площадью 1 м2.

Благодаря этому приложению можно проверить различные режимы яркости настольной лампы или другого источника света в комнате. Для офисных помещений рекомендованы показатели от 300 до 600 люксов.

Приложение очень простое в использовании – достаточно открыть его и положить телефон на стол. Программа предлагает цифровой и аналоговый интерфейсы, сохраняет все измерения для сравнения. Это удобно для тех, кто не хочет покупать отдельный прибор за 30 долларов, который будет использоваться редко.

Измерение фонового шума для записи видео

Если вам нужно записать звук, или видео, лучше убедиться, что фоновый шум не будет засорять ваш контент. Это можно измерить с помощью Android-телефона имеют качественные микрофоны, а приложения вроде Sound Meter измеряют уровень звука в децибелах.

Обычно в тихой комнате замеры демонстрируют показатели 40 – 50 децибел, а с включенным вентилятором – 55 децибел. Если установить под двери и окна шумоизоляцию и уменьшить скорость вращения вентилятора – можно снизить уровень до 20 децибел и меньше.

Приложение работает в реальном времени и показывает примеры звуков для каждого диапазона – тихий офис, оживленную улицу или интенсивный трафик. Это помогает понять значение цифр в практическом контексте.

Насколько точны встроенные датчики

Смартфоны не являются лабораторными приборами, но для повседневного использования дают вполне приемлемые результаты. Качество датчиков и микрофонов различается в зависимости от модели телефона.

На современном Android-устройстве без физических повреждений приложения для измерения света и шума показывают достаточно точные данные для общих нужд.

Для еще лучшей точности можно откалибровать датчики, хотя они никогда не заменят профессиональное оборудование в студиях, лабораториях или промышленных условиях.

Другие возможности измерения на Android

Кроме света и шума, Android-телефоны измеряют много других параметров.

Google Fit отслеживает шаги, пройденное расстояние и приблизительный пульс через камеру и вспышку.

отслеживает шаги, пройденное расстояние и приблизительный пульс через камеру и вспышку. AR Ruler превращает камеру в виртуальную рулетку для измерения предметов, размеров комнат, площади и даже роста.

Владельцы Pixel 8 Pro или более новых Pro-моделей могут воспользоваться приложением Pixel Thermometer для проверки температуры поверхности предметов.