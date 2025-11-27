Чем смартфон Poco F8 Ultra отличается от других?

Обе модели серии – F8 Pro и F8 Ultra – оснащены стереодинамиками, которые разрабатывали и настраивали инженеры Bose. Однако старшая версия Ultra пошла дальше и получила третий динамик – полноценный независимый сабвуфер, который расположен в задней части корпуса возле камер. Производитель утверждает, что такая конфигурация обеспечивает более глубокий и мощный бас по сравнению со стандартными мобильными устройствами, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Пользователям доступны два звуковых профиля, созданные специалистами Bose:

Режим Dynamic усиливает низкие частоты для более насыщенных басов.

Balanced фокусируется на вокале и сбалансированном звучании по всему диапазону.

Представители Bose заявили, что их сотрудничество с Poco позволило достичь заметно более чистого и объемного звука в формате мобильного девайса.

По остальным характеристикам, Poco F8 Ultra позиционируется как доступный флагман:

Устройство работает на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с чипом VisionBoost D8.

Модель получила OLED-экран диагональю 17,5 см (6,9 дюйма), тройную камеру с главным сенсором на 50 мегапикселей, перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и поддержку беспроводной зарядки.

Аккумулятор имеет емкость 6500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки на 100 ватт через кабель и 50 ватт беспроводной.

Корпус защищен по стандарту IP68, пишет Android Police.



Poco F8 Ultra имеет заднюю панель, которая имитирует джинсовую ткань / Фото Android Police



Экран Poco F8 Ultra получил очень тонкие рамки / Фото Android Police

Младшая модель F8 Pro получила такие характеристики:

Смартфон использует прошлогодний Snapdragon 8 Elite, дисплей размером 16,7 см (6,59 дюйма) и упрощенную конфигурацию камер.

У нее телеобъектив имеет 2,5-кратный оптический зум, а широкоугольный модуль – только 8 мегапикселей.

Батарея здесь несколько меньше – 6210 миллиампер-часов, но также поддерживает быструю зарядку 100 ватт.



Смартфоны Poco F8 Pro вышли в трех цветах / Фото Poco

Оба смартфона работают на Android 16 с оболочкой HyperOS 3 и получат четыре года крупных обновлений плюс шесть лет патчей безопасности.

Цены

Начальная цена Poco F8 Pro составляет 579 долларов США, тогда как Ultra стоит от 729 долларов США.

Вместе со смартфонами компания представила два бюджетных планшета с экранами высокого разрешения и поддержкой Dolby Atmos.