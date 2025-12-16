Як зміняться ціни і характеристики смартфонів?

Світові поставки смартфонів у 2026 році скоротяться на 2,1% порівняно з попереднім роком, прогнозують аналітики дослідницької компанії Counterpoint Research. Водночас середня ціна на пристрої підскочить на 7%, що майже вдвічі перевищує попередні очікування експертів, пише 24 Канал.

Виробники змушені підвищувати вартість продукції через різке подорожчання компонентів пам'яті, яке своєю чергою стало наслідком високого попиту з боку технологічних гігантів. У підсумку все це відчують на власному гаманці звичайні користувачі не лише смартфонів, а й комп'ютерів, планшетів, годинників та іншої споживчої електроніки.

Головна проблема криється в оперативній пам'яті DRAM, яка використовується для багатозадачності та роботи програм. Її вартість стрімко зростає через попит великих технологічних компаній, які купують пам'ять для своїх дата-центрів штучного інтелекту.

За підрахунками Counterpoint, подорожчання DRAM вже збільшило собівартість виробництва бюджетних телефонів на 25%, середнього цінового сегменту – на 15%, а преміальних моделей – на 10%.

У першій половині 2026 року очікується додаткове зростання витрат ще на 10 – 15%. Аналітик компанії Ян Ванг, якого цитує видання Android Authority, пояснює, що різке підвищення цін на смартфони нижнього цінового діапазону неможливе з комерційного погляду. Тому виробники почнуть скорочувати асортимент недорогих моделей, що вже помітно за суттєвим зменшенням обсягів бюджетних пристроїв.

Найкраще підготовленими до складних кварталів виявилися Apple та Samsung завдяки своїм фінансовим можливостям. Інші бренди, особливо китайські виробники, матимуть значно менше простору для маневру між збереженням частки ринку та підтриманням прибутковості. Це відобразиться на їхній стратегії протягом року.

Погіршення характеристик неминуче

Окрім підвищення цін, телефони наступного року отримають менше оперативної пам'яті порівняно з поточними моделями. Очікується, що флагманські пристрої з 16 гігабайтами RAM практично зникнуть з ринку, а варіанти на 12 та 8 гігабайтами стануть рідкістю. Багато виробників тихо повернуться до 8 гігабайтів оперативної пам'яті для топових моделей, а бюджетні телефони отримають лише 4 гігабайти.

Це дозволить зберегти стару ціну, але наслідком стане погіршення продуктивності. Неясно також, як це відобразиться на підтримці ШІ, технології якого вимагають від смартфонів побільше оперативної пам'яті.

Що ж робити в цій ситуації?

