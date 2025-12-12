Чому батарея потребує уважного ставлення під час зберігання?

Літій-іонні акумулятори можуть втратити свою ефективність, якщо залишити їх в невідповідних умовах. Повністю розряджена батарея – це не лише незручно, але й небезпечно для самого акумулятора, пише 24 Канал.

Коли напруга батареї впадає надто низько, вона може перейти в так звану "глибоку розрядку", з якої іноді неможливо повернутися. Електроніка всередині батареї спробує перешкодити повному розряду, але саморозряд триватиме. На жаль, це може повністю зруйнувати літієвий елемент.

Точно так само небезпечна й повністю заряджена батарея при тривалому зберіганні. Якщо батарея залишається заряджена на 100% кілька тижнів поспіль, вона може з часом погіршитися, втратити частину своєї ємності та працювати менш ефективно.

Яка ідеальна "порція" заряду для тривалого відпочинку?

Виробники наголошують на одній простій істині: якщо ви не плануєте користуватися пристроєм кілька тижнів, батарея повинна мати заряд у діапазоні від 30 до 50 відсотків.

Компанія Samsung конкретно рекомендує підтримувати рівень заряду не менше 50%.

Apple радить заряджати iPhone наполовину перед тривалим зберіганням.

У цьому діапазоні літій-іонні акумулятори старіють найповільніше, а їхній ресурс зберігається довше.​

Таким чином варто слідкувати за рівнем заряду й періодично його поповнювати до значення хоча б 50%, щоб уникнути деградації батареї.

Температура – друга половина успіху

Окрім правильного рівня заряду, температура середовища, де зберігається смартфон чи інший пристрій, грає критичну роль. Сучасні мобільні пристрої розраховані на експлуатацію в температурному діапазоні від 0 до 35 градусів Цельсія.

Якщо залишити ваш ґаджет у гарячому місці – наприклад, у припарковуваному авто під сонцем влітку або поблизу батареї взимку – можна вважати, що батарея вже напівмертва.

Холод теж не кращий союзник: він вражає батарею швидшою розрядкою та може призвести до непередбачених вимкнень.​

Найкращим рішенням буде зберігання смартфона в прохолодному та сухому місці, де температура залишається стабільною протягом усього часу.

Низька вологість так само важлива, адже вода і електроніка – це вічні вороги. Волога може викликати коротке замикання й остаточно зруйнувати батарею та інші компоненти пристрою.​

Як часто потрібно підзаряджати?

Якщо ви плануєте зберігати телефон чи інший пристрій протягом тривалого часу, не варто забувати про нього повністю. Загалом рекомендується перевіряти й заряджати-розряджати батарею приблизно кожні три місяці, але це залежить від конкретного ґаджета. Одні можуть триматися довше, інші ж вичерпуються швидше.

Вам доведеться самостійно з'ясувати, як швидко ваш пристрій втрачає енергію у вимкненому стані й встановити власні часові рамки.

Увімкнувши пристрій, зарядіть його до прийнятного діапазону. Якщо ж ви перетримали його на зарядці й досягли 100%, краще потримати його увімкненим якийсь час, щоб трохи "посадити" батарею. Або можна деякий час покористуватися ним за призначенням, щоб довести до бажаного рівня заряду.

Дотримуючись цих простих правил вкупі з періодичною перевіркою, можна впевнено сказати, що батарея лишатиметься здоровою навіть після кількох місяців простою.