Порада терміново висмикувати кабель, коли заряд досяг максимуму вже давно не актуальна, пояснює 24 Канал. Залишати сучасний смартфон підключеним до мережі на всю ніч цілком безпечно, однак є кілька моментів, які потребують додаткового роз'яснення.

Що насправді вбиває акумулятор і як цьому запобігти?

Контролери живлення сучасних смартфонів припиняють процес зарядки, коли це потрібно, "перекриваючи" доступ струму. Проте безпека не завжди дорівнює оптимальності.

Хоча технічно "перезарядити" пристрій неможливо, утримання літій-іонного елемента на позначці 100% створює напругу всередині комірки. Крім того, тепло, що виділяється під час тривалого перебування на зарядці, є тихим ворогом довговічності.

Справа не в миттєвому виходу з ладу, а у швидкості старіння батареї. Здоров'я акумулятора залежить не тільки від кількості циклів, а й від керування температурою та напругою.

Літій-іонні акумулятори найшвидше зношуються в екстремальних станах: при повному розряді (0%) та повному заряді (100%). Тривале перебування на максимумі створює навантаження на катод та електроліт. Саме тому виробники впроваджують крапельне заряджання або тимчасові паузи перед фінальним наповненням ємності.

Перегрів – найбільший ворог батареї

Але найбільшу загрозу становить не електрика, а перегрів. Коли телефон підключено до мережі й на ньому одночасно працюють важкі програми, виділяється тепло, яке прискорює хімічну деградацію батареї.

Ігри або стримінг під час заряджання, особливо у спекотний день, завдають значно більше шкоди, ніж просто залишений у розетці кабель на ніч.

Технологічні гіганти чудово розуміють ці процеси. В Apple зазначають, що літій-іонні батареї є витратними матеріалами, які з часом втрачають ємність.

Як заряджається iPhone?

Щоб уповільнити процес старіння батареї, iPhone використовує функцію оптимізованої зарядки: система вивчає звички користувача і тримає заряд на рівні 80%, дозаряджаючи решту лише перед тим, як ви зазвичай прокидаєтеся.

Компанія також радить тримати пристрої в температурному діапазоні від 0 до 35 градусів Цельсія і знімати щільні чохли під час заряджання для кращого тепловідведення.

Як заряджаються смартфони Android?

Схожі рішення пропонують і виробники Android-смартфонів. Наприклад, Samsung пояснює, як саме працює функція захисту акумулятора. На практиці вона обмежує заряджання на рівні 85%. Це знижує стрес для батареї під час тривалих сесій.

Google (Pixel), Xiaomi та OnePlus (та інші смартфони під керуванням Android) використовують адаптивні системи заряджання, що динамічно регулюють швидкість подачі струму залежно від вашого розкладу.

Тобто смартфон буквально стежить за тим, яка ваша звичка заряджати пристрій і сам пристосовується до часу зарядки. Наприклад, якщо ви часто ставите пристрій заряджатися на всю ніч – система повільно заряджатиме його до 100% так, щоб до моменту, коли ви прокидаєтеся і знімаєте смартфон з зарядки, він вже був з повним акумулятором.

Що шкодить акумулятору смартфона найбільше?

Попри програмний захист, фізичні умови експлуатації залишаються чи не найбільш критичним фактором, який впливає на швидке зношування батареї.

Залишати телефон під прямими сонячними променями, в розпеченому авто або під подушкою – це найшвидший шлях до деградації батареї, навіть якщо це триває недовго.

Використання дешевих несертифікованих кабелів та адаптерів також може подавати нестабільний струм, що навантажує елементи живлення. Старі батареї особливо чутливі до таких перепадів.

Щоб продовжити життя ґаджета, не потрібно радикально змінювати звички, достатньо кількох коригувань.

Активуйте вбудовані функції оптимізації (Optimized Battery Charging на iPhone, Battery Protect на Samsung тощо).

Слідкуйте за температурою: ідеальний діапазон становить від 16 до 22 градусів Цельсія. Якщо корпус гарячий, зніміть чохол і не кладіть пристрій поруч з ноутбуком чи під ковдру.

Уникайте бездротових зарядок, які акумулюють тепло, якщо телефон залишається на них на всю ніч.

Нарешті, не варто прагнути постійних 100%. Літій-іонні акумулятори краще почуваються при частих, неглибоких підзарядках, ніж при глибоких циклах від 0 до 100%.

Підключати телефон до мережі впродовж дня короткими сесіями – це нормальна практика. Зрештою, сучасний софт бере на себе основну роботу із захисту, а ваше завдання – лише уникати перегріву та використовувати якісні аксесуари.