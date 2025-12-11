Совет срочно выдергивать кабель, когда заряд достиг максимума уже давно не актуален, объясняет 24 Канал. Оставлять современный смартфон подключенным к сети на всю ночь вполне безопасно, однако есть несколько моментов, которые требуют дополнительного разъяснения.

Что на самом деле убивает аккумулятор и как это предотвратить?

Контроллеры питания современных смартфонов прекращают процесс зарядки, когда это нужно, "перекрывая" доступ тока. Однако безопасность не всегда равна оптимальности.

Хотя технически "перезарядить" устройство невозможно, удержание литий-ионного элемента на отметке 100% создает напряжение внутри ячейки. Кроме того, тепло, выделяемое во время длительного пребывания на зарядке, является тихим врагом долговечности.

Дело не в мгновенном выходе из строя, а в скорости старения батареи. Здоровье аккумулятора зависит не только от количества циклов, но и от управления температурой и напряжением.

Литий-ионные аккумуляторы быстрее всего изнашиваются в экстремальных состояниях: при полном разряде (0%) и полном заряде (100%). Длительное пребывание на максимуме создает нагрузку на катод и электролит. Именно поэтому производители внедряют капельную зарядку или временные паузы перед финальным наполнением емкости.

Перегрев – самый большой враг батареи

Но наибольшую угрозу представляет не электричество, а перегрев. Когда телефон подключен к сети и на нем одновременно работают тяжелые приложения, выделяется тепло, которое ускоряет химическую деградацию батареи.

Игры или стриминг во время зарядки, особенно в жаркий день, наносят гораздо больше вреда, чем просто оставленный в розетке кабель на ночь.

Технологические гиганты прекрасно понимают эти процессы. В Apple отмечают, что литий-ионные батареи являются расходными материалами, которые со временем теряют емкость.

Как заряжается iPhone?

Чтобы замедлить процесс старения батареи, iPhone использует функцию оптимизированной зарядки: система изучает привычки пользователя и держит заряд на уровне 80%, дозаряжая остальные только перед тем, как вы обычно просыпаетесь.

Компания также советует держать устройства в температурном диапазоне от 0 до 35 градусов Цельсия и снимать плотные чехлы во время зарядки для лучшего теплоотвода.

Как заряжаются смартфоны Android?

Похожие решения предлагают и производители Android-смартфонов. Например, Samsung объясняет, как именно работает функция защиты аккумулятора. На практике она ограничивает зарядку на уровне 85%. Это снижает стресс для батареи во время длительных сессий.

Google (Pixel), Xiaomi и OnePlus (и другие смартфоны под управлением Android) используют адаптивные системы зарядки, что динамически регулируют скорость подачи тока в зависимости от вашего расписания.

То есть смартфон буквально следит за тем, какая ваша привычка заряжать устройство и сам приспосабливается ко времени зарядки. Например, если вы часто ставите устройство заряжаться на всю ночь – система будет медленно заряжать его до 100% так, чтобы к моменту, когда вы просыпаетесь и снимаете смартфон с зарядки, он уже был с полным аккумулятором.

Что вредит аккумулятору смартфона больше всего?

Несмотря на программную защиту, физические условия эксплуатации остаются едва ли не самым критическим фактором, который влияет на быстрый износ батареи.

Оставлять телефон под прямыми солнечными лучами, в раскаленном авто или под подушкой – это самый быстрый путь к деградации батареи, даже если это длится недолго.

Использование дешевых несертифицированных кабелей и адаптеров также может подавать нестабильный ток, что нагружает элементы питания. Старые батареи особенно чувствительны к таким перепадам.

Чтобы продлить жизнь гаджета, не нужно радикально менять привычки, достаточно нескольких корректировок.

Активируйте встроенные функции оптимизации (Optimized Battery Charging на iPhone, Battery Protect на Samsung и т.д.).

Следите за температурой: идеальный диапазон составляет от 16 до 22 градусов Цельсия. Если корпус горячий, снимите чехол и не кладите устройство рядом с ноутбуком или под одеяло.

Избегайте беспроводных зарядок, которые аккумулируют тепло, если телефон остается на них на всю ночь.

Наконец, не стоит стремиться к постоянным 100%. Литий-ионные аккумуляторы лучше чувствуют себя при частых, неглубоких подзарядках, чем при глубоких циклах от 0 до 100%.

Подключать телефон к сети в течение дня короткими сессиями – это нормальная практика. В конце концов, современный софт берет на себя основную работу по защите, а ваша задача – только избегать перегрева и использовать качественные аксессуары.