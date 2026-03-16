Чому технологічний розрив між типами кремнію став критичним?

Станом на 2026 рік світовий ринок сонячної генерації фактично завершив перехід на монокристалічні технології, які тепер складають понад 98 відсотків усього виробництва. Полікристалічні панелі, що довгий час вважалися бюджетною альтернативою, практично зникли з пропозицій провідних інсталяторів, ставши нішевим продуктом для специфічних проєктів з необмеженою площею, пише 24 Канал.

Фундаментальна різниця між цими технологіями криється у структурі кремнію:

Монокристалічні елементи виготовляють із цільних зливків надчистого кремнію. Така однорідна кристалічна решітка забезпечує мінімальний опір для руху електронів, що конвертується у високий коефіцієнт корисної дії (ККД), який у сучасних зразках 2026 року впевнено долає позначку у 20 – 25 відсотків, пише Sunsave.

Натомість полікристалічні комірки формуються шляхом плавлення кремнієвої маси, що призводить до утворення безлічі окремих кристалів. Межі між ними діють як перешкоди для електронів, обмежуючи ККД рівнем 15 – 17 відсотків, відзначає Tongwei Group.

Для власника приватного будинку ця фізика перетворюється на конкретні цифри. Сонячна станція потужністю 10 кіловатів на базі монокристалу займе близько 44,4 квадратних метрів покрівлі, тоді як для полікристалу знадобиться вже 58,8 квадратного метра.

Це створює каскадний ефект на вартість усієї системи (BOS): полікристалічна установка вимагає на 58 – 60 відсотків більше алюмінієвих кріплень та значно довших кабельних трас, що збільшує витрати на монтаж та логістику.

У результаті, попри те, що самі полікристалічні модулі коштують дешевше, сумарний кошторис встановленої системи "під ключ" для обох типів технологій у 2026 році майже зрівнявся.

Окремим фактором є кліматична стійкість:

Монокристалічні панелі, особливо нові архітектури N-типу, такі як TOPCon та HJT, значно краще витримують літню спеку. При температурі даху 65 градусів Цельсія полікристалічний модуль може втратити до 20 відсотків своєї потужності, тоді як сучасні монокристали втрачають лише 8 – 12 відсотків. В умовах українського літа це забезпечує додаткові 5 – 7 відсотків річної генерації.

Також монокристал демонструє вищу продуктивність при слабкому освітленні, що критично важливо вранці та ввечері.

У 2026 році в Україні пріоритети змістилися з пасивного заробітку на стратегію Net Billing та миттєвого самоспоживання. Кожна кіловат-година, яку ви спожили безпосередньо від сонця, економить вам повну вартість тарифу, яка має тенденцію до зростання.

Оскільки ціна продажу надлишків у мережу значно нижча, висока ефективність монокристала дозволяє будинку довше залишатися на власному живленні, що скорочує термін окупності системи до 5 – 6 років проти 8 – 9 років за пасивної моделі використання.

Естетика й привабливість вашої нерухомості

Не варто ігнорувати й естетичний аспект разом із ліквідністю нерухомості. Однорідні чорні монокристалічні панелі (особливо формату All-Black) сприймаються як преміальне технологічне рішення.

Дослідження ринку нерухомості показують, що будинки, обладнані такими системами, мають вищу оціночну вартість (на 3,5 – 4,1 відсотка більше) та здаються в оренду на 20 відсотків швидше, ніж об'єкти з плямистими синіми полікристалічними панелями, які часто асоціюються з індустріальними об'єктами минулого десятиліття.

Довговічність також на боці монокристалу:

Термін служби таких панелей прогнозується на рівні 30 – 40 років, причому через 25 років експлуатації якісні модулі (як-от Longi Hi-MO або Jinko Tiger Neo) гарантують збереження 88 – 92 відсотків початкової потужності.

Полікристалічні моделі за цей же термін зазвичай деградують до рівня 80 відсотків.

Враховуючи державні пільги, що діють в Україні до кінця 2028 року (звільнення від ПДВ та мита на імпорт обладнання), а також доступ до безвідсоткових кредитів, вибір на користь сучасного монокристала стає не просто питанням технології, а єдиним раціональним економічним рішенням.