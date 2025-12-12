Почему батарея требует внимательного отношения во время хранения?

Литий-ионные аккумуляторы могут потерять свою эффективность, если оставить их в неподходящих условиях. Полностью разряженная батарея – это не только неудобно, но и опасно для самого аккумулятора, пишет 24 Канал.

Смотрите также В вашем доме есть несколько опасных для зарядной станции мест: не ставьте ее здесь, чтобы не портить

Когда напряжение батареи падает слишком низко, она может перейти в так называемую "глубокую разрядку", из которой иногда невозможно вернуться. Электроника внутри батареи попытается помешать полному разряду, но саморазряд будет продолжаться. К сожалению, это может полностью разрушить литиевый элемент.

Точно так же опасна и полностью заряженная батарея при длительном хранении. Если батарея остается заряжена на 100% несколько недель подряд, она может со временем ухудшиться, потерять часть своей емкости и работать менее эффективно.

Какая идеальная "порция" заряда для длительного отдыха?

Производители отмечают одну простую истину: если вы не планируете пользоваться устройством несколько недель, батарея должна иметь заряд в диапазоне от 30 до 50 процентов.

Компания Samsung конкретно рекомендует поддерживать уровень заряда не менее 50%.

Apple советует заряжать iPhone наполовину перед длительным хранением.

В этом диапазоне литий-ионные аккумуляторы стареют медленнее, а их ресурс сохраняется дольше.

Таким образом стоит следить за уровнем заряда и периодически его пополнять до значения хотя бы 50%, чтобы избежать деградации батареи.

Температура – вторая половина успеха

Кроме правильного уровня заряда, температура среды, где хранится смартфон или другое устройство, играет критическую роль. Современные мобильные устройства рассчитаны на эксплуатацию в температурном диапазоне от 0 до 35 градусов Цельсия.

Если оставить ваш гаджет в горячем месте – например, в припаркованном авто под солнцем летом или вблизи батареи зимой – можно считать, что батарея уже полумертвая.

Холод тоже не лучший союзник: он поражает батарею более быстрой разрядкой и может привести к непредвиденным отключениям.

Лучшим решением будет хранение смартфона в прохладном и сухом месте, где температура остается стабильной в течение всего времени.

Низкая влажность так же важна, ведь вода и электроника – это вечные враги. Влага может вызвать короткое замыкание и окончательно разрушить батарею и другие компоненты устройства.

Смотрите также Портится ли телефон, если его долго оставлять на зарядке – Samsung и Apple дали ответ

Как часто нужно подзаряжать?

Если вы планируете хранить телефон или другое устройство в течение длительного времени, не стоит забывать о нем полностью. В общем рекомендуется проверять и заряжать-разряжать батарею примерно каждые три месяца, но это зависит от конкретного гаджета. Одни могут держаться дольше, другие же исчерпываются быстрее.

Вам придется самостоятельно выяснить, как быстро ваше устройство теряет энергию в выключенном состоянии и установить собственные временные рамки.

Включив устройство, зарядите его до приемлемого диапазона. Если же вы передержали его на зарядке и достигли 100%, лучше подержать его включенным какое-то время, чтобы немного "посадить" батарею. Или можно некоторое время попользоваться им по назначению, чтобы довести до желаемого уровня заряда.

Придерживаясь этих простых правил вместе с периодической проверкой, можно уверенно сказать, что батарея будет оставаться здоровой даже после нескольких месяцев простоя.