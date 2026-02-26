Як підібрати обладнання й налаштувати автономне живлення для інтернету?

Першим і найважливішим кроком є перевірка можливостей вашого інтернет-провайдера. Жодні маніпуляції з роутером не допоможуть, якщо на обладнанні оператора у вашому будинку чи під'їзді немає резервного живлення. Зазвичай це забезпечується за допомогою генераторів або акумуляторів на боці компанії, пише 24 Канал.

Фахівці радять заздалегідь зателефонувати до служби підтримки провайдера й уточнити, чи буде працювати сигнал під час відключень. Якщо оператор використовує технології, де сигнал передається без проміжного живлення або з потужними безперебійниками, можна переходити до підготовки власного роутера. При цьому метод підключення через зовнішню батарею є універсальним для мідних та оптичних мереж і не впливає на швидкість передачі даних.

Перевірте роутер

Наступний етап – вивчення технічних характеристик вашого пристрою. Подивіться на наклейку на задній панелі або блоці живлення роутера. Там вказана необхідна напруга, яка найчастіше становить 9 вольтів або 12 вольтів.

Також варто звернути увагу на силу струму, оскільки потужність пристрою обчислюється як добуток напруги у вольтах на силу струму в амперах. Звичайні павербанки найчастіше видають напругу 5 вольтів, тому простого кабелю з двома USB-роз'ємами буде недостатньо.

Купіть перетворювач

Для найпростішого способу підключення вам знадобиться спеціальний кабель-перетворювач з USB на DC розміром 5,5 міліметра. Цей дріт має вбудовану мікросхему, яка підвищує напругу з 5 вольтів від павербанка до необхідних 9 вольтів або 12 вольтів. Важливо купувати кабель саме під вольтаж вашого роутера або з перемикачем.



Так виглядає перетворювач USB 5В/DC 9B(12B) / Фото "Укртелеком"

Якщо ваше підключення передбачає використання двох пристроїв одночасно (наприклад, оптичного термінала ONU та роутера), вам знадобляться два кабелі. У такому разі краще використовувати павербанк із двома USB-портами або дві окремі батареї. Сумарна потужність акумулятора повинна відповідати потребам обох пристроїв.

Як відбувається підключення

Коли зникає електроенергія, вам достатньо вийняти дріт з роутера й замінити його на аналогічний штекер від перетворювача. Інший кінець перетворювача вставте в USB-вхід павербанка. Зачекайте, поки пристрій запуститься.