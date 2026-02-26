Как подобрать оборудование и настроить автономное питание для интернета?

Первым и самым важным шагом является проверка возможностей вашего интернет-провайдера. Никакие манипуляции с роутером не помогут, если на оборудовании оператора в вашем доме или подъезде нет резервного питания. Обычно это обеспечивается с помощью генераторов или аккумуляторов на стороне компании, пишет 24 Канал.

Смотрите также Баланс между ценой и эффективностью: самые выгодные резервные источники света во время отключений

Узнайте детали

Специалисты советуют заранее позвонить в службу поддержки провайдера и уточнить, будет ли работать сигнал во время отключений. Если оператор использует технологии, где сигнал передается без промежуточного питания или с мощными бесперебойниками, можно переходить к подготовке собственного роутера. При этом метод подключения через внешнюю батарею является универсальным для медных и оптических сетей и не влияет на скорость передачи данных.

Проверьте роутер

Следующий этап – изучение технических характеристик вашего устройства. Посмотрите на наклейку на задней панели или блоке питания роутера. Там указано необходимое напряжение, которое чаще всего составляет 9 вольт или 12 вольт.

Также стоит обратить внимание на силу тока, поскольку мощность устройства вычисляется как произведение напряжения в вольтах на силу тока в амперах. Обычные павербанки чаще всего выдают напряжение 5 вольт, поэтому простого кабеля с двумя USB-разъемами будет недостаточно.

Купите преобразователь

Для самого простого способа подключения вам понадобится специальный кабель-преобразователь с USB на DC размером 5,5 миллиметра. Этот провод имеет встроенную микросхему, которая повышает напряжение с 5 вольт от павербанка до необходимых 9 вольт или 12 вольт. Важно покупать кабель именно под вольтаж вашего роутера или с переключателем.



Так выглядит преобразователь USB 5В/DC 9B(12B) / Фото "Укртелеком"

Если ваше подключение предусматривает использование двух устройств одновременно (например, оптического терминала ONU и роутера), вам понадобятся два кабеля. В таком случае лучше использовать павербанк с двумя USB-портами или две отдельные батареи. Суммарная мощность аккумулятора должна соответствовать потребностям обоих устройств.

Как происходит подключение

Когда пропадает электроэнергия, вам достаточно вынуть провод из роутера и заменить его на аналогичный штекер от преобразователя. Другой конец преобразователя вставьте в USB-вход павербанка. Подождите, пока устройство запустится.