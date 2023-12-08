У звіті, надісланому до Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA), детально описується цей випадок. Пістолет було "активовано магнітно-резонансною томографією" – він вистелив просто в праву сідницю власниці пістолета.

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Деталі

Кожен, хто коли-небудь працював з МРТ або проходив обстеження, повинен знати, що магніт, який живить пристрій, завжди увімкнений. Ба більше, він надзвичайно потужний. Усіх без виключення пацієнтів чітко просять не брати до кабінету жодних металів, щоб уникнути небезпечних інцидентів. Згідно з повідомленням, жінка пройшла стандартну перевірку на наявність таких предметів і чітко відповіла "ні", коли її запитали, чи має вона при собі вогнепальну зброю.

Тож коли пацієнтка увійшла до кабінету МРТ з прихованим пістолетом, який містив залізо, й збиралася зайти в апарат, пістолет притягнувся до потужного магніту всередині й вистрілив один раз у її праву сідницю. Куля пройшла наскрізь, лише трохи пробивши шкіру. Лікар, який поспішив на допомогу, описав її рани як "дуже маленькі і поверхневі".

Невідомо, чому вона вирішила збрехати лікарям про присутність зброї. Можна лише припустити, що потерпіла не мала на неї дозволу або боялась залишити пістолет у роздягальні. Хай там як, але це далеко не єдиний подібний випадок. Люди отримували серйозні травми і гинули від колісних візків, кисневих балонів і навіть металевих заглушок для прикурювання. Кулі є менш поширеною загрозою, але теж не безпрецедентною. Раніше в січні цього року бразилець помер від пострілу в живіт, коли допомагав своїй матері лягти в МРТ-апарат. Він також заперечував, що має при собі зброю. У цьому новому випадку жінці пощастило набагато більше.

FDA, як головна організація, що займається контролем медичних засобів і пристроїв, збирає звіти про досвіт користування таким обладнанням. Це добровільна система інформування про несприятливі події, пов'язані з медичними пристроями. Відповідний звіт був уперше поданий у липні лікарем постраждалої жінки, але про цей інцидент стало відомо минулого тижня завдяки виданню The Messenger.