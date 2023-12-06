Деталі

Роботи незабаром будуть затребувані приблизно в половині професій, особливо в тих, які пов'язані з виробництвом, транспортом, видобутком корисних копалин і сільським господарством. Але якщо пристрої з твердих матеріалів уже впроваджуються у виробництво, то м'які роботи, елементи яких виконані з м'яких матеріалів, — досить нова технологія.

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Автоматизація торкнеться багатьох професій протягом наступних двох десятиліть. Однак досі лишаються технічні та психологічні бар'єри для її впровадження. Наші дослідження показують, що нові м'які гнучкі роботи можуть бути перспективними для такого прогресу,

– зазначають автори статті.

У новому дослідженні з'ясувалося, що м'які роботи викликають у людей менше побоювань, ніж їхні повністю залізні аналоги, і краще налаштовують на спільну роботу.

Учасникам нового дослідження показували відео, на яких демонстрували роботу роботів. Після цього випробовувані ділилися враженнями. Говорячи про м'яких роботів, вони оцінювали ризики для людини під час взаємодії з ними нижчими, ніж із роботами з жорстких матеріалів. Фіксувався менший рівень тривоги та страху. Також випробовувані висловлювали менше сумнівів в успішній співпраці й навіть менше тривожилися про те, чи не замінить робот людину на робочому місці.

Схожі тести, проведені раніше, показали, що показники тривожності зростають під час наближення до людини роботів із твердих матеріалів. У поточному дослідженні вони залишилися низькими.

Занепокоєння випробовуваних, які раніше не працювали з роботами, зростало, якщо темп взаємодії був високим. І навпаки, люди, які вже мали досвід роботи з роботами, віддали перевагу швидшому темпу діяльності. Імовірно, це є питанням звички – коли людина переконується, що робот не виходить з-під контролю і не вдається до непередбачуваних дій, вона звикає і вже не задумується про небезпеку.

Що далі

Як пояснили в Університеті штату Вашингтон (США), проведене тестування було першим етапом. Далі плануються випробування в лабораторії, де учасники дослідження зможуть наживо взаємодіяти з м'якими роботами. Крім опитування учасників, вчені також вимірюватимуть фізіологічні реакції: частоту серцевих скорочень і шкірно-гальванічні реакції, які являють собою зміни електричного опору шкіри у відповідь на емоційний стрес.

Зазначається, що одна з головних переваг м'якого робота — низька вартість. Наприклад, звичайний робот, який використовується для збору яблук, може коштувати близько 30 000 доларів, а всі витрати на м'якого робота, включно з конструюванням, — менше 5000.

З огляду на психологічний аспект, м'які роботи можуть не тільки бути затребуваними на виробництві, а й допомагати літнім людям або людям з обмеженими можливостями вдома або в медичних установах.