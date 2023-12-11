Рік у Пошуку

Компанія поділила свій рейтинг на різні категорії. Кожна стосується того чи іншого типу пошуку. Наприклад, можна побачити запити щодо покупок чи померлих людей. Перша ж підбірка запитів, які називаються "Визначальні моменти року", демонструє головні тренди, які переважали в нашому пошуку у 2023 році.

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Визначальні моменти року

Карта повітряних тривог. Графік відключення світла. Пригожин. ChatGPT. Оппенгеймер. Deep state. Ізраїль. Соледар. Каховська ГЕС. Євробачення 2023.

Персона, інтерес до якої зростав найбільше

Рустем Умєров. Новий Міністр оборони України. Спартак Суббота. Гучне розслідування щодо його психологічної практики сколихнуло інтернет у квітні. Олексій Арестович. Олександр Усик. Володимир Путін. Михайло Мудрик. Кирило Буданов. Дмитро Лінартович. Ірина Фаріон. Гарік Бірча.

Пішли назавжди

Євген Пригожин. Російський терорист був убитий 23 серпня 2023, але це стало не першим приводом для того, щоб українці масово кинулися шукати про нього інформацію. Крім того, що він очолював ПВК "Вагнер", відому своєю участю у війні проти України та жорстокими злочинами на території України, Пригожин у червні 2023 року затіяв "похід на Москву", але в останній момент розвернув свою армію колишніх ув'язнених, так і не завершивши переворот. Ніна Матвієнко. Денис Монастирський. Владлен Татарський. Валентин Юдашкін. Меттью Перрі. Тото Кутуньйо. Сергій Сивохо. Вахтанг Кікабідзе. Тіна Тернер.

Що таке?

Гепатит А. Запит пов'язаний зі спалахом хвороби у Вінниці, що змусило українців гуглити симптоми та методи лікування, а також слідкувати за новинами про поширення. ХАМАС. РЕБ. Редан. Каб. Сектор Гази. Промзона. Макеба. ІПСО. Касетні боєприпаси.

Покупка року

Калій йодид. Побоюючись імовірного російського теракту на ЗАЕС, українці кинулися шукати інформацію та купувати калій йодид, у надії, що він допоможе в разі атаки. Генератор. Укрзалізниця квитки онлайн. iPhone 15. Павербанк. Німесил. Новини про заборону продажу цих ліків без рецепта, судячи з усього, змусили українців масово бігти в аптеки, поки лікарі намагалися достукатися до людей і пояснити, чому не варто приймати їх без нагальної потреби і рекомендації спеціаліста. Аерогриль. Старлінк. 20 гривень до річниці війни. Лампа на акумуляторі.

Фільми

Оппенгеймер. Аватар 2. Мавка. Форсаж 10. Джон Уік 4. Барбі. П'ять ночей у Фредді. Люксембург, Люксембург. Чебурашка. Сумних питань тут більше, ніж відповідей. Вартові галактики 3.

Цікаво, що для різних країн компанія пропонує різні категорії. Багато в чому вони співпадають, але часом деякі з них відсутні в якійсь країні або навпаки присутні індивідуальні, яких немає більше ні в кого. Наприклад, для України чомусь немає категорії "Новини", "Спорт", "Музика". А для Великої Британії немає "Покупок року", зате є "Серіали" й "Атлети". У США можна зустріти категорії "Книги", "Ігри", "Пояснення", "Як часто", "Меми", "Рецепти", "Пісні" та багато іншого.

Зазначимо, що для Росії та Білорусі такий рейтинг більше недоступний, відколи Google покинув ринок окупантів.