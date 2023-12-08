Найцікавіше, що ця інформація вийшла на публіку не завдяки анонімним витокам, припущенням чи розслідуванням журналістів, а завдяки сенатору від штату Орегон Рону Вайдену. Він написав листа до Міністерства юстиції США з проханням зняти обмеження на обговорення цього методу зламу користувачів.

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Що про це відомо

У своєму листі Вайден пише, що чиновники нібито вимагають від Apple і Google дані, щоб отримати можливість відстежувати смартфони. При цьому єдиною країною, яку називає сенатор, є США. Які ще уряди в цьому замішані, невідомо.

Політик каже, що обидві компанії перебувають у своєрідному винятковому становищі, оскільки як розробники операційних систем Android та iOS мають доступ до такої інформації. Це, на його думку, полегшує "урядовий нагляд за тим, як користувачі використовують певні додатки".

Він також попросив Міністерство юстиції "скасувати або змінити будь-яку політику", яка може перешкоджати публічному обговоренню шпигунства за допомогою push-повідомлень.

Компанія Apple самостійно звернулася до Reuters із коментарем і розповіла про те, що лист Вайдена дає їм можливість поділитися з громадськістю більш детальною інформацією про те, як уряди відстежують push-сповіщення.

У цьому випадку федеральний уряд заборонив нам ділитися будь-якою інформацією. Тепер, коли цей метод став надбанням громадськості, ми оновлюємо наші звіти про прозорість, щоб деталізувати подібні запити,

– йдеться в заяві.

Вайден не уточнює, яку саме інформацію отримували уряди. Але можна припустити, що це дані про назву додатка, час отримання сповіщення та його вміст. А з огляду на те, що месенджери виводять у сповіщеннях отримані повідомлення, цілком можливо, що таким чином сторонні особи могли читати листування своїх цілей.

Варто також зазначити, що в листі Вайдена згадується "наводка" як джерело інформації, але неясно, хто це може бути й чи працює ця людина в якійсь із компаній, чи перебуває серед представників уряду США. Хай там як, але загадкове джерело заявляє, що як іноземні, так і американські урядові установи нібито прагнуть отримати дані від Apple і Google.

Шпигунство за користувачами не є чимось новим, особливо в світі технологій. Однак серйозність подібних випадків завжди вимірювалась масштабністю поширення та конкретними людьми, які стали цілями. Наскільки далеко зайшов цей метод відслідковування, ще належить з’ясувати.