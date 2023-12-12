Наслідки атаки призвели до тимчасової втрати послуг зв'язку та доступу до Інтернету для абонентів Kyivstar по всій країні, інформує 24 Канал.

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У відповідь на атаку компанія заручилася підтримкою правоохоронних органів та спеціалізованих державних служб для розслідування та документування обставин і наслідків незаконного вторгнення. Наразі ці органи проводять свою роботу в приміщенні компанії.

Kyivstar компенсує незручності

Запевняючи абонентів, що їхні персональні дані залишаються в безпеці, Нестор підкреслив, що технічні фахівці Kyivstar старанно працюють над усуненням наслідків кібератаки, прагнучи якнайшвидше відновити послуги зв'язку.

Крім того, компанія взяла на себе зобов'язання виплатити компенсацію абонентам, які зазнали перебоїв зі зв'язком або не змогли скористатися послугами оператора. Нестор передав постраждалим абонентам вибачення від компанії та подякував за розуміння під час складної ситуації.

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Коли відновлять зв'язок

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що послуги зв'язку відновлять "через п'ять – шість годин", однак конкретних деталей щодо термінів повного відновлення послуг в офіційній заяві компанії або її операційного директора не було розкрито.