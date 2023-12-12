Проблема з вуличним освітленням

У Львові ЛКП "Львівсвітло" повідомило, що через технічну несправність мережі Kyivstar лінії вуличного освітлення вимикаються в ручному режимі, інформує 24 Канал. Мерія міста назвала ситуацію "нестандартною", попередивши мешканців про можливі затримки в освітленні вулиць та час реагування на надзвичайні ситуації.

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Аналогічно, у Сумах через несправність працівники Kyivstar були змушені вручну вимкнути вуличне освітлення, що вплинуло на роботу понад 300 підстанцій. На місце виїхали аварійні бригади, і роботи з відключення тривають у старостинських округах.

Важливо! Відключення також вплинуло на роботу сирен, що змусило владу використовувати альтернативні методи, такі як патрульна поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій, для оповіщення населення під час повітряної тривоги.

Не працює оплата

У Чернівцях попередили про потенційні труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатори за допомогою банківських карток або NFC.

Варто звернути увагу, що поїздки будуть реєструватися, але фактична вартість проїзду буде стягуватися лише після відновлення роботи мережі. Оплата іншими способами не постраждає.

У Дніпрі через збій в роботі мережі Kyivstar не працюють термінали для оплати у супермаркетах. Крім того, "Приватбанку" також повідомили, що через збій можуть не працювати деякі банкомати.

Про такі ж проблеми повідомляють мешканці Одеської області. Ймовірно на аналогічні труднощі натрапили й жителі інших регіонів країни.

Інші проблеми

У Рівному збій у роботі Kyivstar призвів до перебоїв у роботі гарячої лінії міської ради.

Мерія повідомила громадськість, що мобільні номери 1553 та 096 333 15 53 тимчасово не працюють.

Мешканцям рекомендується користуватися стаціонарними номерами 1553, 63 63 95, 26 67 68, а також мобільним номером 099 333 15 53 до відновлення роботи мережі.

До теми Коли абоненти Kyivstar знову вийдуть на зв'язок: проблему вирішує ще одне міністерство

Компанія Kyivstar активно працює над вирішенням технічних проблем, але масштаби та тривалість перебоїв залишаються невизначеними. Наразі точно невідомо коли мережа повернеться до нормальної роботи, однак до вирішення проблеми вже приєднався Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Він зауважив, що очікувати вирішення проблеми потрібно не раніше, як через "п'ять – шість годин".

Нагадаємо, що збій в роботі мережі трапився через хакерську атаку на ядро мережі, про це 24 Каналу розповіли джерела всередині компанії.