Кібератака викликала занепокоєння через масштаби завданої шкоди, яка торкнулася не лише мобільного зв'язку, але й спричинила збої в роботі системи оповіщення про повітряну небезпеку та вуличного освітлення в багатьох містах.

Читайте на сайті "Київстар упав, бо дуже слизько": яскраві меми про відсутність зв’язку в українців

У відповідь на значні перебої, які залишили 24 мільйони абонентів без мобільного зв'язку, Комаров визнав серйозність атаки.

Щоб так сильно пошкодити мережу, повинен був відбутися якийсь рух всередині мережі. Так чи інакше, периметр був прорваний,

– заявив він, вказуючи на потенційну внутрішню природу загрози.

Хоча компанія активно розслідує інцидент, президент утримався від надання конкретних деталей, пославшись на те, що до розслідування залучені правоохоронні органи.

"У нас є версії, але це предмет розслідування правоохоронних органів. Вони важливі для того, щоб не допустити повторення подібного інциденту в процесі відновлення", – наголосив Комаров.

До речі, експерти з кібербезпеки припустили можливість проведення складної операції, можливо, пов'язаної з російським Генеральним штабом.

Дивіться також ІТ-інфраструктура Київстару частково зруйнована внаслідок хакерської атаки, – гендиректор

Kyivstar запевнив клієнтів, що їхні персональні дані залишаються в безпеці, і пообіцяв виплатити компенсацію постраждалим користувачам. Однак компанія не може назвати точних термінів відновлення роботи сервісів.

Служба безпеки України розпочала кримінальне розслідування кібератаки, підозрюючи, що вона може бути пов'язана з російськими операціями.