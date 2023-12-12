Українці точно знають, що неприємності бояться жартів. Тема, яка сьогодні, 12 грудня, залишається у топі обговорення – відсутність зв'язку в абонентів мережі Київстар – викликала хвилю жартів в мережі, пише 24 Канал.
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Меми про відсутність зв'язку
Люди буквально зі швидкістю світла зреагували на зникнення зв'язку та відобразили це у своїх творчих мемах. Нещодавно мережу заполонили меми, що стосувалися "маленького гвинтіка" Киви. Але навіть його ліквідацію українці змогли пов'язати з відсутністю зв'язку у Київстар.
Збій у роботі Київстар / мем з соцмереж
Поки офіційної інформації про відновлення роботи мережі Київстар немає, користувачі соцмереж не втрачають енергії і придумали спосіб відправлення повідомлень. Абонентам Київстар пропонують скористатися голубиною поштою.
Немає зв'язку у Київстар / мем із соцмереж
У соцмережі користувачі вирішили не баритися та об'єднати в мемах одразу дві проблеми – хакерську атаку на Київстар та ситуацію, що сталася з метрополітеном у Києві.
Деякі кияни залишися без зв'язку і без метро / мем з соцмереж
Українців, які користуються оператором Київстар ситуація звісно засмутила, проте більшість з них взяли собі на озброєння цитату Лесі Українки – "Щоб не плакать, я сміялась".
Підбірка мемів про відсутнісь мережі у абонентів Київстар – більше у каруселі / меми користувача фейсбук Сайт "Є". Новини
Збій роботи Київстар пов’язаний з кібератакою, але представники компанії поки не прокоментували ситуацію. Людям залишається лише чекати, але вони не втрачають час і створюють ще бульше мемів про Київстар.
Меми про відсутність зв'язку в Київстар – більше у галереї
Збій у роботі Київстар: що відомо
- 12 грудня 2023 року в мережі Київстар стався технічний збій. В компанії зазначили, що у результаті збою можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.
- В компанії порадили скористатися послугою "Національний роумінг", яка дозволяє перемкнутися на Vodafone чи lifecell без необхідності зміни SIM-карти та додаткової оплати.
- Після масштабного збою абонентам Київстар не вдається підключитися до національного роумінгу. Проблема зі зв'язком вплинула і на інші сервіси. Зокрема, й на внутрішній роумінг.
- Видання DEV.UA написало, що основною причиною відключення стала зловмисна хакерська атака на мережеву інфраструктуру Kyivstar.