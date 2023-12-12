Украинцы точно знают, что неприятности боятся шуток. Тема, которая сегодня, 12 декабря, остается в топе обсуждения – отсутствие связи у абонентов сети Киевстар – вызвала волну шуток в сети, пишет 24 Канал.
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Мемы об отсутствии связи
Люди буквально со скоростью света отреагировали на исчезновение связи и отразили это в своих творческих мемах. Недавно сеть заполонили мемы, касающиеся "маленького винтика" Кивы. Но даже его ликвидацию украинцы смогли связать с отсутствием связи у Киевстара.
Сбой в работе Киевстар / мем из соцсетей
Пока официальной информации о возобновлении работы сети Киевстар нет, пользователи соцсетей не теряют энергии и придумали способ отправки сообщений. Абонентам Киевстара предлагают воспользоваться голубиной почтой.
Нет связи в Киевстар / мем из соцсетей
В соцсети пользователи решили не медлить и объединить в мемах сразу две проблемы – хакерскую атаку на Киевстар и ситуацию, которая произошла с метрополитеном в Киеве.
Некоторые киевляне остались без связи и без метро / мем из соцсетей
Украинцев, которые пользуются оператором Киевстар, ситуация конечно расстроила, однако большинство из них взяли себе на вооружение цитату Леси Украинки – "Чтобы не плакать, я смеялась".
Подборка мемов об отсутствии сети у абонентов Киевстар – больше в карусели / мемы пользователя фейсбук Сайт "Є". Новости
Сбой работы Киевстара связан с кибератакой, но представители компании пока не прокомментировали ситуацию. Людям остается только ждать, но они не теряют время и создают еще больше мемов о Киевстаре.
Мемы об отсутствии связи в Киевстар – больше в галерее
Сбой в работе Киевстар: что известно
- 12 декабря 2023 года в сети Киевстар произошел технический сбой. В компании отметили, что в результате сбоя могут быть недоступны услуги связи и доступа в Интернет в части абонентской базы.
- В компании посоветовали воспользоваться услугой "Национальный роуминг", позволяющей переключиться на Vodafone или lifecell без необходимости изменения SIM-карты и дополнительной оплаты.
- После масштабного сбоя абонентам Киевстар не удается подключиться в национальный роуминг. Проблема со связью повлияла и на другие услуги. В том числе и на внутренний роуминг.
- DEV.UA написало, что основной причиной отключения стала злонамеренная хакерская атака на сетевую инфраструктуру Kyivstar.