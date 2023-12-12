Таку думку 24 Каналу озвучив експерт із кібербезпеки, засновник проєкту HackYourMom Микита Книш. Він зауважив, що це була атака на ядро системи.

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Атака була складною

Микита Книш зазначив, що є два варіанти зломів. Є атаки, коли проникають усередину системи та дістають якісь дані. Такий злом набагато складніше здійснити. Також є атаки на відмову в обслуговуванні.

Атаки на відмову в обслуговуванні. Уявіть собі трубу і туди нічого не пролазить. Тому система відмовляє і не може відповісти по тих проводах, які у неї перевантажені. Такою атакою на відмову в обслуговуванні покласти Київстар, на мою думку, не важко,

– пояснив він.

Експерт із кібербезпеки підкреслив, що фахівці СБУ ідентифікували російських фахівців, які стоять за атакою на Київстар. У ГУР вже відповіли ворогу шляхом атаки на їхню федеральну податкову систему.

"Це атака на ядро системи. Є атаки на відмову в обслуговуванні. А є атаки, які призводять до відмови в обслуговуванні. На мою думку, за атакою на Київстар стоїть більш складна реалізація", – сказав Книш.

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