Таку думку 24 Каналу озвучив експерт із кібербезпеки, засновник проєкту HackYourMom Микита Книш. Він зауважив, що це була атака на ядро системи.
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Атака була складною
Микита Книш зазначив, що є два варіанти зломів. Є атаки, коли проникають усередину системи та дістають якісь дані. Такий злом набагато складніше здійснити. Також є атаки на відмову в обслуговуванні.
Атаки на відмову в обслуговуванні. Уявіть собі трубу і туди нічого не пролазить. Тому система відмовляє і не може відповісти по тих проводах, які у неї перевантажені. Такою атакою на відмову в обслуговуванні покласти Київстар, на мою думку, не важко,
– пояснив він.
Експерт із кібербезпеки підкреслив, що фахівці СБУ ідентифікували російських фахівців, які стоять за атакою на Київстар. У ГУР вже відповіли ворогу шляхом атаки на їхню федеральну податкову систему.
"Це атака на ядро системи. Є атаки на відмову в обслуговуванні. А є атаки, які призводять до відмови в обслуговуванні. На мою думку, за атакою на Київстар стоїть більш складна реалізація", – сказав Книш.
Масштабний збій у Київстар: головне
- 12 грудня Київстар зіткнувся з масштабною хакерською атакою на ядро мережі, тому мережа зазнала збою. У результаті збою користувачам недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Крім того, у багатьох містах не працюють система оповіщення повітряної тривоги і вуличне освітлення.
- У компанії запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. У Київстарі пообіцяли компенсацію клієнтам. Однак гендиректор Олександр Комаров поки не може спрогнозувати терміни відновлення сервісів Київстар.
- Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв'язку Київстар. Там вважають, що це може бути однією з операцій Росії.