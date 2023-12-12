Для фіксації обставин та наслідків протиправних дій з втручання у діяльність мережі компанія залучила представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі Київстару.

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Станом на зараз у компанії повідомили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.

Повідомляють, що фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв'язку та надання сервісів.

Також у Київстар зобов'язалися надати компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.

Головне про збій у Kyivstar

Зранку 12 грудня у Kyivstar стався технічний збій. Багато абонентів залишились без можливості зв'язку та доступу до інтернету.

Ба більше, абоненти Київстар не можуть перейти на інших операторів використовуючи внутрішній роумінг. Оскільки проблема зі зв'язком вплинула на інші сервіси, такі як нацроумінг.

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