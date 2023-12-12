Для фіксації обставин та наслідків протиправних дій з втручання у діяльність мережі компанія залучила представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі Київстару.
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Станом на зараз у компанії повідомили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.
Повідомляють, що фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв'язку та надання сервісів.
Також у Київстар зобов'язалися надати компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.
Головне про збій у Kyivstar
- Зранку 12 грудня у Kyivstar стався технічний збій. Багато абонентів залишились без можливості зв'язку та доступу до інтернету.
- Ба більше, абоненти Київстар не можуть перейти на інших операторів використовуючи внутрішній роумінг. Оскільки проблема зі зв'язком вплинула на інші сервіси, такі як нацроумінг.
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- Масштабний збій у роботі Kyivstar спричинив проблеми, які не пов'язані безпосередньо з мобільним зв'язком. Зокрема, у Львові, Сумах, Запоріжжі повідомили про проблеми з вуличним освітленням.
- Також у містах виникли проблеми з оплатою проїзду та роботою "гарячих ліній".