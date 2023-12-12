Зокрема, виникли проблеми з вуличним освітленням. Про них уже повідомили обласні адміністрації у Львові, Сумах, Запоріжжі. Крім того, є й проблеми з оплатою проїзду та роботою "гарячих ліній".

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Проблеми з освітленням

Зокрема, у ЛКП "Львівсвітло" повідомили, що у зв'язку з технічною несправністю в оператора мобільного зв'язку Kyivstar всі відключення ліній вуличного освітлення відбуваються в ручному режимі. В мерії вже назвали ситуацію "нестандартною".

"Відтак час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений. Просимо вибачити за незручності", – пояснили у "Львівсвітло".

У Львові не виключилось нічне освітлення / Фото з телеграму Ігоря Зінкевича

Проблеми з роботою сирен

У Сумах також відключення вуличного освітлення здійснювалося працівниками підприємства в ручному режимі. На виїзді працювало 8 бригад, якім необхідно було здійснити відключення більш ніж на 300 підстанціях.

Наразі по місту Суми вуличне освітлення вимкнене повністю. Роботи з відключення тривають по старостинським округам. Водночас через збої в "Київстар" спостерігаються і проблеми з роботою сирен у Сумах.

Важливо! Допоки усунення технічних несправностей мобільного оператора триватиме, оповіщення громади під час повітряної тривоги здійснюватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС.

Про проблему із вуличним освітленням, а точніше неможливість його вимкнути, повідомили і у Запоріжжі. Вимикати світло теж будуть у ручному режимі де це можливо.

Труднощі з оплатою проїзду

У Чернівці попередили про можливі труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор, втім лише при використанні банківської карти чи NFC. Причина – збій в роботі Kyivstar.

Проблеми у роботі техпідтримки

У Рівненській міській раді повідомили, що технічний збій у роботі мобільного оператора Kyivstar спричинив проблеми з роботою "гарячих ліній" у Рівному, безпосередньо ліній міськради.

"У зв'язку з технічним збоєм у роботі мобільного оператора Kyivstar – мобільні номери 1553 та 096-333-15-53 тимчасово не працюють. Чекаємо відновлення мережі", – зазначили у мерії.

Наразі дзвінки приймаються на стаціонарні номери: 1553, 63-63-95, 26-67-68 та на мобільний 099-333-15-53.

З аналогічною проблемою зіткнулися і в Дніпрі.