В частности, возникли проблемы с уличным освещением. О них уже сообщили областные администрации во Львове, Сумах, Запорожье. Кроме того, есть и проблемы с оплатой проезда и работой "горячих линий".

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"Нестандартные" проблемы с освещением

В частности, в ЛКП "Львовсвет" сообщили, что в связи с технической неисправностью у оператора мобильной связи Kyivstar все отключения линий уличного освещения происходят в ручном режиме. В мэрии уже назвали ситуацию "нестандартной".

"Следовательно время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено. Просим простить за неудобства", - пояснили во "Львовсвете".