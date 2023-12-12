Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону розповів, чи вплинув збій Київстар на роботу військових.
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Чи впливає збій Київстар на роботу ЗСУ
Фітьо розповів, що ситуація зі збоєм у роботі мобільного оператора Київстар не завадила роботі українських військовослужбовців на лінії фронту.
За його словами, безпосередньо на лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком. А ті, що далі від фронту, теж не мають проблем.
Немає впливу ситуації абсолютно на дії військовослужбовців. Для звичайних цивільних громадян можливо є якісь незручності, але для військовослужбовців абсолютно не має ніякого значення,
– сказав Фітьо.
Атака на Київстар: що варто знати
- Зранку 12 грудня Київстар зіткнувся з масштабною хакерською атакою на ядро мережі, через що мережа зазнала збою.
- У користувачів не працює зв'язок, а в декого – домашній інтернет. Крім цього, позаяк багато терміналів працюють від Київстару, в деяких магазинах є проблеми з оплатою. Також вийшли з ладу деякі банкомати.
- Також у багатьох містах не працюють система оповіщення повітряної тривоги і вуличне освітлення.
- У компанії пообіцяли компенсацію клієнтам. Однак гендиректор компанії поки що не може спрогнозувати терміни відновлення сервісів Київстар.