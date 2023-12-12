Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона рассказал, повлиял ли сбой Киевстар на работу военных.

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Влияет ли сбой Киевстар на работу ВСУ

Фите рассказал, что ситуация со сбоем в работе мобильного оператора Киевстар не помешала работе украинских военнослужащих на линии фронта.

По его словам, непосредственно на линии фронта военные пользуются иной связью. А те, что дальше фронта, тоже не имеют проблем.

Нет влияния ситуации на действия военнослужащих. Для обычных гражданских граждан возможно есть какие-то неудобства, но для военнослужащих совершенно не имеет никакого значения,

– сказал Фитьо.

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