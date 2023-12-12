Про це повідомила Сумська міськрада. Там також розповіли, як жителям дізнаватись про потенційну загрозу. 24 Канал інформує, якою є ситуація щодо роботи системи оповіщення про небезпеку в інших регіонах.
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На час усунення спеціалістами мобільного оператора технічних несправностей, оповіщення громади під час повітряної тривоги здійснюватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС,
– ідеться у повідомленні.
Також міськрада закликала відстежувати повідомлення про повітряні тривоги на офіційних інформаційних ресурсах.
Яка ситуація в інших областях
- Київ та область
У Київській міській державній адміністрації повідомили, що збій у роботі Київстару не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у столиці.
Там наголосили, що навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно.
При цьому у Борисполі Київської області система сповіщення про повітряну тривогу таки перестала працювати.
- У Харкові сирени не працюють частково
Водночас у зв’язку з проведенням технічних робіт деякий час частина сирен системи оповіщення не буде працювати у Харкові. Про це повідомили у Харківській ОВА, зауваживши, що поки громадянам слід користуватися офіційним мобільним додатком "Повітряна тривога".
- У Дніпрі теж система оповіщення "лягла"
Через хакерську атаку на Київстар не працює система оповіщення про повітряну тривогу і у Дніпрі. Про це попередила Дніпровська міська рада.
Дізнатись про початок або відбій повітряної тривоги містяни можуть в офіційному телеграм-каналі та у вайбер-спільноті. Крім цього, тривогу оголошують на радіо та місцевих телеканалах.
- У Львові система працює
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що жителі області не повинні хвилюватись щодо системи оповіщення про тривогу у контексті збою у роботі Київстар.
"Масштабний збій у роботі мобільного оператора Київстар на роботу системи оповіщення у нашій області не впливає! У разі повітряної тривоги, якщо вам не прийде сповіщення на телеграм, ви почуєте його через гучномовці на вулиці", – повідомив Козицький.
Головне про збій у Київстар
- 12 грудня мережа зв’язку Київстар стала мішенню потужної хакерської атаки, як наслідок абонентам мережі недоступні послуги зв'язку та доступ в інтернет.
- Якщо раніше повідомляли, що терміни відновлення роботи будуть у межах 4 – 5 годин, то наразі зрозуміло, що проблема є серйознішою.
- Гендиректор компанії Київстар Олександр Комаров записав відеозвернення, у якому заявив, що терміни відновлення серверів наразі незрозумілі.