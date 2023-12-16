Кібератака на Київстар, ймовірно, була однією з найруйнівніших в Україні з початку лютого 2022 року. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у суботу, 16 грудня.
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Атака на Київстар
Найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, Київстар, 12 грудня, зазнав кібератаки.
Наслідки від витівки хакерів тривав щонайменше дві доби. Такий збій в роботі мобільного оператора вплинув як на мобільні послуги, так і на послуги передачі даних компанії.
Зокрема кібератака залишила користувачів мобільного оператора сигналу й можливості користуватись інтернетом. Водночас компанія запевняє у тому, що жодних особистих даних під час атаки не було зламано.
Також кібератака порушила роботу сирен повітряної тривоги та деяких банків, банкоматів, а також терміналів торгових точок. Тим часом Monobank зазнав DDoS-атаки, що призвела до порушення доступу до вебсайту банку.
Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного вторгнення,
– резюмує розвідка.
Збій у роботі Київстар: останні новини
- Станом на вечір 15 грудня компанія Київстар відновила доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території. 4G-мережа також вже почала працювати. Проте у компанії зазначили, що до повної стабілізації роботи мережі мобільний інтернет може працювати зі зменшеною швидкістю.
- Також після збою Київстар у Львові виникли проблеми з картками ЛеоКарт. Зокрема деякі картки не валідуються через те, що неактивовані.
- Стало відомо, що Київстар зазнав потужної хакерської атаки з боку російських хакерів групи "Сонцепьок". Як зазначає Михайло Подоляк, такі операції росіян мають лише одну мету – деморалізація українців.