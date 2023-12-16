Кібератака на Київстар, ймовірно, була однією з найруйнівніших в Україні з початку лютого 2022 року. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у суботу, 16 грудня.

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Атака на Київстар

Найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, Київстар, 12 грудня, зазнав кібератаки.

Наслідки від витівки хакерів тривав щонайменше дві доби. Такий збій в роботі мобільного оператора вплинув як на мобільні послуги, так і на послуги передачі даних компанії.

Зокрема кібератака залишила користувачів мобільного оператора сигналу й можливості користуватись інтернетом. Водночас компанія запевняє у тому, що жодних особистих даних під час атаки не було зламано.

Також кібератака порушила роботу сирен повітряної тривоги та деяких банків, банкоматів, а також терміналів торгових точок. Тим часом Monobank зазнав DDoS-атаки, що призвела до порушення доступу до вебсайту банку.

Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного вторгнення,

– резюмує розвідка.

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