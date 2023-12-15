У пресслужбі Київстар повідомили, що на всій підконтрольній Україні території вже працює мобільний інтернет.
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4G працює, але поки що не на повну
У Київстар розповіли, що 4G мережа вже почала працювати. Однак, як наголосили в пресслужбі, до повної стабілізації роботи мережі мобільний інтернет може працювати зі зменшеною швидкістю.
Наразі фахівці працюють над тим, щоб відновити послуги SMS.
Пізніше на офіційній сторінці компанії у фейсбуці з'явилося повідомлення про те, що також фахівці працюють над відновленням доступу до "Мій Київстар".
Крім цього, у пресслужбі уточнили, що поновили роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку.
Мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G. Це означає, що скоро якість зв'язку буде покращуватись. Навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю. У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком. Проте, наші спеціалісти оперативно їх усувають,
– повідомили в компанії.
На додачу у Київстар пообіцяли, що одразу повідомлять, як запрацюють усі сервіси.
- Нагадаємо, що зранку 12 грудня у мережі стався масштабний збій – абоненти втратили доступ до інтернету, дзвінків та СМС. Також у багатьох містах були проблеми зі сповіщенням про повітряні тривоги та навіть вуличним освітленням.
- Причиною збою виявилась хакерська атака. Відповідальність за це взяло на себе псевдохакерське угрупування "Сонцепьок", яке, за даними СБУ, належить російським спецслужбам.
- СБУ відкрила кримінальне провадження та почала розслідування одразу за 8 статтями кримінального Кодексу України.