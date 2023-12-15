У пресслужбі Київстар повідомили, що на всій підконтрольній Україні території вже працює мобільний інтернет.

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4G працює, але поки що не на повну

У Київстар розповіли, що 4G мережа вже почала працювати. Однак, як наголосили в пресслужбі, до повної стабілізації роботи мережі мобільний інтернет може працювати зі зменшеною швидкістю.

Наразі фахівці працюють над тим, щоб відновити послуги SMS.

Пізніше на офіційній сторінці компанії у фейсбуці з'явилося повідомлення про те, що також фахівці працюють над відновленням доступу до "Мій Київстар".

Крім цього, у пресслужбі уточнили, що поновили роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку.

Мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G. Це означає, що скоро якість зв'язку буде покращуватись. Навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю. У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком. Проте, наші спеціалісти оперативно їх усувають,

– повідомили в компанії.

На додачу у Київстар пообіцяли, що одразу повідомлять, як запрацюють усі сервіси.