Як уже повідомлялось раніше, послуги фіксованого "домашнього" інтернету та голосові дзвінки відновили 14 грудня. В той же день почали працювати над мобільним інтернетом.
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Деталі
Першими мобільний інтернет повернули в західних областях країни. Як повідомили в компанії, "понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані".
Сьогодні в планах компанії – подальше відновлення послуг передачі даних. Технічні роботи відбувається поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки. Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів,
– каже Ірина Леліченко.
Також відновлено роботу міжнародного голосового роумінгу, усунуто проблему раптового обриву дзвінків і загалом покращено стабільність зв'язку. Також вдалося стабілізувати зв'язок у Києві. В окремих населених пунктах все ще можуть спостерігатися проблеми з під'єднанням, однак над ними також працюють.