Як уже повідомлялось раніше, послуги фіксованого "домашнього" інтернету та голосові дзвінки відновили 14 грудня. В той же день почали працювати над мобільним інтернетом.

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Деталі

Першими мобільний інтернет повернули в західних областях країни. Як повідомили в компанії, "понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані".

Сьогодні в планах компанії – подальше відновлення послуг передачі даних. Технічні роботи відбувається поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки. Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів,

– каже Ірина Леліченко.

Також відновлено роботу міжнародного голосового роумінгу, усунуто проблему раптового обриву дзвінків і загалом покращено стабільність зв'язку. Також вдалося стабілізувати зв'язок у Києві. В окремих населених пунктах все ще можуть спостерігатися проблеми з під'єднанням, однак над ними також працюють.

Нагадаємо, кібератака на системи Київстару відбулася 12 грудня. Компанія почала відновлення інфраструктури відразу. Абонентам, які все ще не можуть підключитися до мережі, радять перезавантажити смартфон, або перевести його на кілька секунд в режим "У літаку".