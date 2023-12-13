Деталі

Відразу після атаки з'явилися припущення, що й інші мобільні оператори можуть стати жертвами аналогічного кібернападу. Користувачі до того ж помітили, що застосунки Vodafone і Lifecell не працюють. Однак в обох компаніях це пояснили значним навантаженням на систему через раптовий наплив нових клієнтів. Жодних перебоїв зі зв'язком чи інтернетом у них не спостерігали.

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Якби мене запитали позавчора, я б сказав, що телеком-галузь України є однією з найбільш захищених. А те, що трапилось, означає, що захищених нема. З моєї точки зору, будь-яка критична інфраструктура, яка суттєво залежить від сучасних IT-технологій є вразливою,

– каже Олександр Комаров.

Директор зауважує, що СБУ наразі розслідує метод проникнення хакерів у систему – чи це внутрішня вразливість, чи соціальний інжиніринг, чи інший шлях. На його думку, як би не був захищений "периметр", якою б не була протидія зовнішнім атакам, але до певних підходів, до яких вдаються хакери, вразливими є всі.

Що таке соціальний інжиніринг? Це хакерський метод, який не передбачає жодних технічних маніпуляцій з системою жертви. Натомість злочинець застосовує індивідуальний підхід до конкретної людини, щоб через її неуважність потрапити в програмні комплекси. Наприклад, коли ви отримуєте повідомлення від нібито знайомої людини, яка просить у вас грошей. Загалом для цього методу характерна маніпуляція емоціями, зловживання звичками людини, неуважністю, страхами, довірою. Кінцевою метою такого підходу є змусити жертву віддати бажане – пароль від облікового запису, інформацію про інших людей, в руках яких може бути доступ до бажаних систем або ті ж гроші.