Про це розповів генеральний директор Kyivstar Олександр Комаров в інтерв'ю Forbes. Комаров закцентував на глобальній співпраці, яка ведеться для подолання наслідків кібератаки.

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Microsoft, Cisco та Ericsson є невіддільними частинами команди, яка працює над вирішенням цієї справи,

– заявив Комаров.

Участь Ericsson зосереджена на відновленні інфраструктури Kyivstar, щоб повернути нормальну роботу сервісів оператора.

Експертиза Microsoft також відіграє важливу роль у процесі розслідування, оскільки Комаров наголосив на важливості розуміння джерела проблеми.

"Microsoft є експертом у розслідуванні, тому що нам потрібно зрозуміти джерело проблеми", – пояснив він.

Тим часом компанія Cisco, яка є постачальником системи кіберзахисту Kyivstar, активно працює над посиленням заходів безпеки оператора. Їх роль є ключовою у зміцненні периметру для захисту від потенційних майбутніх кіберзагроз.

Кібератака на Kyivstar відбулася вранці 12 грудня, коли компанія зазнав масштабного збою в роботі. Подальше розслідування показало, що причиною перебоїв стала потужна хакерська атака. Однак Kyivstar запевнив громадськість, що персональні дані клієнтів залишалися в безпеці протягом усього інциденту.

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Спільні зусилля Microsoft, Cisco та Ericsson безумовно повинні позитивно вплинути на вирішення проблем кібербезпеки. Допомога у відновленні критично важливих сервісів компанії, ймовірно, пришвидшить роботу з підйому мережі.