Деталі

На фейсбук-сторінці мобільного оператора повідомили, що голосовий сервіс уже також відновив свою роботу. Проте, його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Спеціалісти продовжують працювати над остаточним усуненням проблем.

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Абоненти вже повинні були помітити відновлення зв'язку, однак якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, спробуйте:

Перезавантажити телефон.

Увімкнути та вимкнути режим "У літаку".

У деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі зі зв'язком, але наші спеціалісти їх усувають. Перепрошуємо за незручності та працюємо далі,

– написали на сторінці компанії.

У другій половині дня абонентам почнуть "обережно" повертати мобільний інтернет. Про це повідомив глава компанії Олександр Комаров. Він зазначив, що спочатку планувалося повернути мобільний інтернет ще в ніч з 13 на 14 грудня, однак поки що ці плани довелося посунути. "На жаль, ми поки не відновлюємося. Але сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України, регіон за регіоном обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету", – пояснив Комаров в ефірі телемарафону.

Компанія також нагадала, що співпрацює з СБУ та іншими органами державної влади для з'ясування всіх деталей.