Президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону 13 грудня визнав, що ця атака пробила їхній захист. Водночас він зауважив, що російська хакерська група "Сонцепьок", яка, за даними СБУ, близька до розвідки Росії, задекларувала, що це їхня робота, пише 24 Канал.

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Комаров каже, що росіяни вдались до таких дій, щоб "покласти" телеком-інфраструктуру в країні, щоб посіяти негаразди, щоб емоційно вразити українців ще з цієї сторони. Тобто це один із засобів війни проти України.

Як хакери атакували Київстар

Олександр Комаров заявив, що ця атака показала – навіть найзахищеніша інфраструктура може бути уражена, попри використання ними найбільш сучасних технологій для захисту від кіберзагроз.

З початку повномасштабного вторгнення вони відбили орієнтовно 500 кібератак.

Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії,

– заявив Комаров.

За словами президента компанії Київстар:

наразі щодо цього триває слідство;

питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які "умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери".

На якому етапі відновлення Київстару

Олександр Комаров розповів, що наразі компанія відновлює голосові послуги.

Я дуже сподіваюсь, що ми за найближчу ніч зможемо відновити також послуги передачі даних. Робимо це обережно, крок за кроком, щоб впевнитись, що послуги надаватимуться стабільно і роботі мережі нічого не загрожує,

– заявив президент компанії.

Росія атакувала Київстар: коротко