Кремль, відомий тим, що покладається на хакерські угруповання для досягнення різних цілей. Цього разу Росія планує зосередитися на руйнуванні ланцюга постачання допомоги Україні за допомогою кібератак.

Читайте на сайті Потужна хакерська атака на Kyivstar: що відомо про масштабний збій в Україні

Нещодавно опублікований звіт Cyjax під назвою "Кіберзима невдоволення" акцентує на зростанні активності різних проросійських хакерських груп, серед яких:

UserSec,

SiergedSec,

NoName057,

AnonymousSudan,

AnonymousRussia.

Попри ці зусилля, наслідки і близько не досягли катастрофічного рівня, на який розраховував президент Росії Володимир Путін.

Як зазначають експерти Cyjax, підтримка західних країн допомогла Україні протистояти російським атакам в інформаційній сфері. З огляду на це, зростає занепокоєння, що Росія може перенаправити свій кібернаступ на ці країни, скориставшись їх потенційно слабким кіберзахистом.

Країни зі слабким кіберзахистом знаходяться в зоні ризику, і бізнес, а також експерти з кібербезпеки повинні залишатися пильними щодо будь-якої несанкціонованої діяльності,

– зазначили в Cyjax.

Російські кібератаки на країни світу

Напередодні росіяни організували масштабну атаку на мережу найбільшого в Україні мобільного оператора Kyivstar та масовану DDoS-атаку на "Монобанк". Також повідомлялося про спроби Росії зламати месенджер Signal.

Кібератаки Росії виходить за межі України, про що свідчать звинувачення у кібератаках на високопоставлених політиків у Британії.

Кібергрупа, яка підпорядковується ФСБ, була причетна до збору та витоку інформації з 2015 року.

Велика Британія і США нещодавно наклали санкції на двох хакерів ФСБ, причетних до цільових фішингових операцій.

Окрім політичних цілей, групи хакерів, пов'язані з Росією та Китаєм, зламали системи найбільшого ядерного об'єкту Великої Британії Селлафілд.

Крім того, Бельгія і Чехія зіткнулися з кібератаками, які, як підозрюється, організували російські хакери, причому в жовтні були атаковані веб-сайти бельгійського уряду, парламенту і королівського палацу.

А тим часом Голос пішов: у Київстар відповіли, коли повернуться передача даних та SMS

Міжнародна спільнота перебуває в стані підвищеної готовності, а експерти в цій галузі наголошують на необхідності посилення заходів кібербезпеки. Ситуація, що розвивається, акцентує на зростаючій важливості цифрового захисту від кіберзагроз.