CPO Київстару Михайло Нестор у своїх соцмережах виклав допис. Він запевнив, що фахівці та партнери компанії зробили все можливе для відновлення роботи мережі Київстар після атаки хакерів.

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Яка ситуація з Київстаром зараз

Нестор повідомив, що компанія о 18:00 почала відновлення голосового зв'язку по всій території України. За його словами, відновлення послуг відбуватиметься поступово.

Представник Київстару попередив, що до кінця 13 грудня можливі короткочасні складнощі. У разі проблем він порадив користувачам перезавантажити смартфони та відключити послугу VoLTE в налаштуваннях цих гаджетів.

Щодо можливості відправляти SMS, то у Київстар сподіваються повернути цю функцію протягом доби. Те саме стосується й передачі даних.

Наразі ми працюємо над відновленням передачі даних та SMS і сподіваємось, що вони також будуть доступні протягом доби. Після повного відновлення мережі, ми обіцяємо підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії,

– написав Нестор.

Він подякував користувачам за підтримку та розуміння.

Схоже звернення можна побачити й на офіційній сторінці Київстар у соцмережах. Компанія офіційно пообіцяла підготувати компенсації для всіх своїх абонентів та корпоративних клієнтів, які цими днями не змогли скористатися сервісами мобільного оператора та інтернет-провайдера через атаку хакерів.

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