CPO Київстару Михайло Нестор у своїх соцмережах виклав допис. Він запевнив, що фахівці та партнери компанії зробили все можливе для відновлення роботи мережі Київстар після атаки хакерів.
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Яка ситуація з Київстаром зараз
Нестор повідомив, що компанія о 18:00 почала відновлення голосового зв'язку по всій території України. За його словами, відновлення послуг відбуватиметься поступово.
Представник Київстару попередив, що до кінця 13 грудня можливі короткочасні складнощі. У разі проблем він порадив користувачам перезавантажити смартфони та відключити послугу VoLTE в налаштуваннях цих гаджетів.
Щодо можливості відправляти SMS, то у Київстар сподіваються повернути цю функцію протягом доби. Те саме стосується й передачі даних.
Наразі ми працюємо над відновленням передачі даних та SMS і сподіваємось, що вони також будуть доступні протягом доби. Після повного відновлення мережі, ми обіцяємо підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії,
– написав Нестор.
Він подякував користувачам за підтримку та розуміння.
Схоже звернення можна побачити й на офіційній сторінці Київстар у соцмережах. Компанія офіційно пообіцяла підготувати компенсації для всіх своїх абонентів та корпоративних клієнтів, які цими днями не змогли скористатися сервісами мобільного оператора та інтернет-провайдера через атаку хакерів.
Останні новини про збій в роботі Київстар
- Нещодавно стало відомо, що Національний центр оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами заблокував для користувачів Київстар доступ до національного роумінгу. Це зробили тимчасово на вимогу СБУ, щоб мережі інших операторів не були перевантаженими.
- Раніше представник ГУР МО Андрій Юсов заявляв, що атака хакерів на Київстар також вплинула й на російських окупантів. Адже загарбники позабирали сім-карти в цивільного населення на тимчасово окупованих територіях та почали ними користуватися.
- Не так давно директорка з корпоративних комунікацій компанії Київстар Анна Захараш повідомила про часткове відновлення домашнього інтернету. Вона не назвала конкретні терміни повного відновлення всіх послуг, зауваживши, що у корпорації обережно ставляться до прогнозів.