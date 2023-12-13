Прес-служба Держспецзв'язку підтвердила, що експерти CERT-UA, СБУ та Kyivstar активно розслідують кіберінцидент, інформує 24 Канал.

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Наразі державні органи, зокрема Урядова група реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації CERT-UA та Служба безпеки, проводять розслідування кібератаки на Kyivstar.

Оскільки доступу до мережі та домашнього інтернету наразі немає, Держспецзв’язку рекомендує громадянам користуватися Wi-Fi за можливості, а також закликає власників громадських закладів зробити мережі Wi-Fi доступними для всіх.

Хакерська атака на Kyivstar

Вранці 12 грудня стався масовий технічний збій у мережі Kyivstar. Як наслідок, постраждали послуги зв’язку та інтернету. Крім того, деякі термінали та банкомати ПриватБанку зіткнулися з проблемами в роботі.

У зв’язку з цією ситуацією Служба безпеки України порушила справу про хакерську атаку на "Київстар" за вісьмома статтями. Попередні розслідування припускають, що роль у цьому нападі могли зіграти російські спецслужби. Тому кіберспеціалісти співпрацюють з різними урядовими установами, щоб прискорити відновлення мережі.

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Подальші розслідування показали, що до атаки на Kyivstar могло бути причетне ГРУ Росії. Відповідальність за цей атаку взяла на себе російська псевдохакерська група, відома як "Солнцепек".

Очікується, що мережа відновить повноцінну роботу 13 грудня.