Про це повідомила директорка з корпоративних комунікацій компанії Анна Захараш. За її словами, наразі вже частково відновлено фіксований інтернет.

Дивіться також Захищених немає, – у Київстар розповіли, що будь-яка інфраструктура вразлива

Що відомо

Ми працюємо над тим, щоб сьогодні протягом дня продовжувати відновлювати нашу мережу,

– каже Анна Захараш, додаючи, що через великі масштаби атаки, компанія "обережно ставиться до прогнозів" і не може назвати конкретні терміни повного відновлення зв'язку.

Як стало відомо раніше, відновлювати роботу IT-систем Київстару допомагають такі компанії, як Microsoft, Cisco та Ericsson.

Компанія продовжить відновлювати роботу протягом усього дня.