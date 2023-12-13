Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в ефірі Radio NV, що їм відомо про бідкання окупантів з перехоплень. Адже вороги на українських землях правдами чи неправдами отримали картки українського мобільного оператора, пише 24 Канал.

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Як вплинув збій на загарбників

Андрій Юсов розповів, що на військових ця атака вплинула меншою мірою. Адже у Сил безпеки та оборони України:

на такий випадок є резервні засоби зв'язку;

зазвичай, є інші канали зв'язку та збереження інформації.

Рівною мірою можна сказати, як ця атака зачепила і самих окупантів на окупованих територіях, де є покриття українськими операторами, і на лінії фронту. Тому що багато з них уже змогли собі правдами та неправдами здобути українські сімки (сім-карти – 24 Канал), зокрема, і шляхом вилучення в цивільного населення. У такий спосіб комунікували між собою,

– заявив представник розвідки.

Андрій Юсов пояснив, що окупанти також постраждали від атаки на Київстар.

"Перехоплення показують, що скаржаться: хотіли вдарити вчергове по українцях, а шкоди завдали самим собі", – розповів представник ГУР.

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Атака на Київстар: коротко