Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире Radio NV, что им известно о бедствии оккупантов из перехватов. Ведь враги на украинских землях правдами или неправдами получили карточки украинского мобильного оператора, пишет 24 Канал.

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Как повлиял сбой на захватчиков

Андрей Юсов рассказал, что на военных эта атака повлияла в меньшей степени. Ведь у Сил безопасности и обороны Украины:

на такой случай есть резервные средства связи;

обычно есть другие каналы связи и хранения информации.

В равной степени можно сказать, как эта атака затронула и самих оккупантов на оккупированных территориях, где есть покрытие украинскими операторами, и на линии фронта. Потому что многие уже смогли себе правдами и неправдами получить украинские симки (сим-карты – 24 Канал), в частности, и путем изъятия у гражданского населения. Таким образом коммуницировали между собой,

– заявил представитель разведки.

Андрей Юсов объяснил, что оккупанты также пострадали от атаки на Киевстар.

"Перехваты показывают, что жалуются: хотели ударить в очередной раз по украинцам, а ущерб нанесли самим себе", – рассказал представитель ГУР.

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Атака на Киевстар: коротко