Власне, вранці 12 грудня люди помітили перебої у роботі мобільного оператора Kyivstar. Станом на 18 грудня ситуація значно покращилась, хоча певні проблеми вже ще потребують часу для усунення, що зрозуміло зі заяв фірми.

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Бонуси та компенсації для абонентів

У пресслужбі Київстару констатують, що будуть нараховувати бонуси та виплачуватимуть компенсації для абонентів після завершення усіх стабілізаційних заходів – тобто тоді, коли вдасться відновити працездатність на усі 100%.

Нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватися послугами зв'язку через хакерську атаку, здійснять лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг,

– пишуть ЗМІ з посиланням на речницю компанії Ірину Леліченко.

Відомо, що для якнайшвидшого відновлення послуг мобільний оператор залучив весь наявний персонал регіонів. Водночас важливо, що на період стабілізаційних заходів послуга мобільного передавання даних може працювати зі зниженою швидкістю.

Зверніть увагу! Станом на 17 грудня було відомо, що близько 2% користувачів Київстару залишаються без домашнього інтернету. Найбільша кількість абонентів припадає на столицю – місто Київ.

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