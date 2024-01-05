Продовольча компанія, яка підконтрольна затриманому, розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області. Вона є одним із основних постачальників російських військ на Півдні України.
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Робота в інтересах загарбників
У СБУ повідомили, що зібрали доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії Росії.
Фігуранта справи затримали у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу на територію держави-агресорки.
Слідство зазначило, що підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах Росії.
Також за даними слідства, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для військових загарбницької армії, що перебувають на Півдні нашої держави.
"Податки" у Росію
У СБУ заявили, що фігурант ще у травні 2022 року організував "перереєстрацію" агрокомпанії в окупаційному "управлінні федеральної податкової служби Росії по Херсонській області".
Так, з того періоду підприємство бізнесмена сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації Росії щомісячно понад 100 тисяч російських рублів як "податки".
Крім цього, агрокомпанія зловмисника є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського "фонду підтримки учасників сво", який був створений указом Путіна у квітні 2023 року,
– йдеться у повідомленні СБУ.
За даними відомства, бізнесмен передав військам противника складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.
Що загрожує зловмиснику
В СБУ розповіли, що під час обшуків за місцем перебування фігуранта у столиці України вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з державою-агресоркою.
Чоловіку на підставі зібраних доказів повідомили про підозру. Так, зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Інші інциденти викриття Службою безпеки України: останні новини
- На початку 2024 року СБУ вдалося викрити підприємство на Київщині, яке займалося гуртовим постачанням засобів тактичної медицини до Росії. Відповідно до матеріалів справи, впродовж 2022 – 2023 років фігуранти до Росії переправили кілька партій тактичних джгутів і бинтів власного виробництва. Загальна сума у гривневому еквіваленті складає понад 40 мільйонів.
- Також СБУ викрила чотирьох киян, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки 2 січня на столицю нашої держави. Ці відео підхопили ворожі канали та ресурси російських спецслужб. У СБУ зазначили, що росіяни могли використовувати отриману інформацію для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву.
- Наразі правоохоронці проводять комплексні перевірки, за результатами яких буде вирішуватись питання щодо притягнення винних до відповідальності.