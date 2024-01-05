Продовольча компанія, яка підконтрольна затриманому, розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області. Вона є одним із основних постачальників російських військ на Півдні України.

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Робота в інтересах загарбників

У СБУ повідомили, що зібрали доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії Росії.

Фігуранта справи затримали у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу на територію держави-агресорки.

Слідство зазначило, що підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах Росії.

Також за даними слідства, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для військових загарбницької армії, що перебувають на Півдні нашої держави.

"Податки" у Росію

У СБУ заявили, що фігурант ще у травні 2022 року організував "перереєстрацію" агрокомпанії в окупаційному "управлінні федеральної податкової служби Росії по Херсонській області".

Так, з того періоду підприємство бізнесмена сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації Росії щомісячно понад 100 тисяч російських рублів як "податки".

Крім цього, агрокомпанія зловмисника є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського "фонду підтримки учасників сво", який був створений указом Путіна у квітні 2023 року,

– йдеться у повідомленні СБУ.

За даними відомства, бізнесмен передав військам противника складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.

Довідка! СБУ зазначила, що командування окупаційних угруповань держави-агресорки використовує логістичні ангари для того, аби зберігати власне озброєння, боєприпаси та бойову техніку. Так, відомство повідомило, що серед них – російські самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Бериславського району.

Що загрожує зловмиснику

В СБУ розповіли, що під час обшуків за місцем перебування фігуранта у столиці України вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з державою-агресоркою.

Чоловіку на підставі зібраних доказів повідомили про підозру. Так, зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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