22 грудня стало відомо, що СБУ у взаємодії та за сприяння міністра оброни України змогли ліквідувати корупційну схему. Вона стосувалася придбання боєприпасів для наших військових на суму майже 1,5 мільярда гривень,

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Затримано причетного до оборудки

Відомо, що у результаті комплексних заходів у Києві затримали керівника одного з Головних управлінь Міністерства оборни. Він причетний до цієх оборудки.

Дані слідства свідчать про те, що посадовець Міноборони у грудні 2022 року підписав угоду з компанією-спецекспортером. Вона стосувалася покупки оптової партії артилерійських снарядів для наших військових. Правда, тоді бюджетні кошти на рахунки спецекспортера не переказали.

Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала вигідніший контракт. Причому щодо тих самих артилерійських снарядів і з тим самим виробником.

Співробітники СБУ затримали причетного до оборудки / Фото СБУ

На відміну від попереднього, новий договір передбачав покупку боєприпасів без посередників. Вони мали надходити від самого виробника. Це значно скорочувало і терміни постачання продукції, і мало знижувати їхню вартість.

Водночас фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, без підстав продовжив дію попередньої угоди з тим підприємством-спецекспортером.

Але це ще не все. На рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника перерахували майже 1,5 мільярда доларів. Зробили це після пролонгації "старого" договору. Відомо, що ця сума на 30% перевищує вартість продукції, вказану у прямому договорів з виробником снарядів.

За місцями роботи та проживання фігуранта провели обшуки. Під час них виявили документи, які підтверджують, що він вів незаконну діяльність.

Слідчі СБУ вже розпочали кримінальне провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Також вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру.

Фігуранта наразі усунули від виконання ним службових обов'язків. Також Міноборони проводить заходи, щоб повернути до українського бюджету майже 1,5 мільярда гривень. Наразі триває розслідування, а зловмиснику загрожує ув'язнення терміном до 15 років.