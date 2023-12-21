Про це повідомила речниця Національної поліції України Олена Бережна. До слова, службове розслідування почали після публікації журналістів.

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Керівник призначив з цього приводу службове розслідування, будуть з'ясовані всі обставини щодо люстрації,

– повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Чому у поліції почали розслідування

Днями журналісти hromadske опублікували розслідування щодо голови поліції Київської області Анатолія Щадила. У ньому мовилося, що правоохоронець підпадав під люстрацію і мав бути звільнений ще у 2014 році, але продовжив працювати у поліції. До жовтня 2024 року Щадило не мав прав обіймати посади у правоохоронних органах.

Окрім того, журналісти також виявили багатомільйонні статки у Щадила. Так, його сім'я має у власності чотири квартири, кілька земельних ділянок, човни й навіть яхту.