Про це повідомила речниця Національної поліції України Олена Бережна. До слова, службове розслідування почали після публікації журналістів.
Дивіться також Експрокурора, який влаштував гучне весілля у Львові, оголосили у розшук
Керівник призначив з цього приводу службове розслідування, будуть з'ясовані всі обставини щодо люстрації,
– повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Чому у поліції почали розслідування
Днями журналісти hromadske опублікували розслідування щодо голови поліції Київської області Анатолія Щадила. У ньому мовилося, що правоохоронець підпадав під люстрацію і мав бути звільнений ще у 2014 році, але продовжив працювати у поліції. До жовтня 2024 року Щадило не мав прав обіймати посади у правоохоронних органах.
Окрім того, журналісти також виявили багатомільйонні статки у Щадила. Так, його сім'я має у власності чотири квартири, кілька земельних ділянок, човни й навіть яхту.
Що відомо про Анатолія Щадила
Анатолій Щадило став начальником Головного управління Національної поліції в Київській області у вересні 2023 року. Він змінив на посаді Андрія Нєбитова, який 11 вересня став заступником голови Національної поліції України. Щадило – генерал поліції третього рангу. Цікаво, що на офіційному сайті Нацполіції немає біографічних даних про нього.