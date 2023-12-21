Ростислава Ільницького розшукує Яворівський відділ поліції за статтею про підробку документів.
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Розшук Ільницького
У четвер, 21 грудня, стало відомо про те, що поліція оголосила у розшук колишнього прокурора, 31-річного Ростислава Ільницького. Інформація про розшук оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Чоловіка підозрюють у підробці та використанні підроблених документів. На сайті МВС зазначено, що дата зникнення Ростислава Ільницького – 1 грудня.
Видання Lviv.media, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, зазначає, що йдеться про підробку документів для виїзду за кордон.
Максимальне покарання, передбачене статтею – обмеження волі до двох років.
Пишне "гуляння" сім'ї Ільницьких: основні новини
- 12 жовтня у мережі з'явилася інформація про гучне весілля експрокурора Ростислава Ільницького та ексспівробітниці ДБР Роксолани Москви. Журналісти встановили, що молодята замовили торт, висотою близько 2 метрів, ціна якого була близько 100 тисяч гривень. Зокрема, розкішне весілля гуляли два дні. У перший день весілля було близько трьохсот гостей, у другий – п'ятсот.
- Після оприлюднення кадрів з весілля українці у мережі відреагували критикою та засудили таке "гуляння" під час повномасштабної війни. Під критику суспільства попали також і співаки і телеведучий, які виступали на ньому.
- ДБР також відреагувало на ситуацію з гучним весіллям сім'ї Ільницьких. Речниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян зазначила, що Роксолану Москву звільнили кілька років тому. Також Сапьян наголосила, що ДБР не може нести та не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за вчинки своєї колишньої співробітниці.
- Цьогоріч, наприкінці жовтня, з'явилася інформація про те, що експрокурору Ростиславу Ільницькому нібито намагалися вручити повістку до ТЦК. Представники військкомату прибули за місцем фактичного проживання чоловіка, але колишнього прокурора не було за жодним з місць реєстрації, тому її лишили у поштовій скриньці.