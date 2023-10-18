Речниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян зазначила, що відомство закликає українців ретельно перевіряти факти, а також першоджерела інформації. Власне, цю заяву вона зробила на фоні того, що раніше йшлося про те, що весілля гуляла співробітниця ДБР. Насправді ж її звільнили кілька років тому.

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Звільнили наречену кілька років тому

В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена – це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР вже майже два роки тому,

– зазначила Тетяна Сапьян.

Відтак, за словами Сапьян, ДБР не може нести та не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за вчинки своєї колишньої співробітниці. Речниця додала, що на період повномасштабної війни в Україні невіддільною складовою загальної безпеки є також інформаційна безпека.

Ми живемо в шаленому інформаційному потоці, в який затягується дезінформація, ІПСО, перекручені факти. ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації і якщо новина містить сумнівні факти – обов'язково звертатися до першоджерела,

– закликала Тетяна Сапьян.

За словами речниці, це необхідно робити, адже деякі ЗМІ для збільшення переглядів оминають увагою важливі подробиці, щоб новина отримала ще більше скандальності.

Водночас вона додала, що проведення такого коштовного весілля під час повномасштабного вторгнення – питання громадянського сумління.

Не варто пов'язувати лакшері весілля з колишньою роботою молодят. Це – питання статків їхньої родини та громадянського сумління під час війни,

– додала Тетяна Сапьян.

Зазначимо, що розкішне весілля відгуляли 7 – 8 жовтня Ростислав Ільницький і Роксолана Москва. Для святкування вони обрали п'ятизірковий комплекс Emily Resort біля Львова. А серед їхніх гостей були депутати, правоохоронці, податківці, бізнесмени та юристи.

Власне, Ростислав Ільницький – колишній прокурор. Він працював у прокуратурі Печерського району міста Києва. Правда, кілька місяців тому він звільнився.

Роксолана Москва раніше працювала у відділі кадрів Територіального управління ДБР у Львові. Власне, кілька років тому її звільнили, після чого вона подала позов до суду. За його рішенням її мають поновити на посаді та виплатити компенсацію за вимушений прогул. Утім, ДБР у суді це оскаржує.