Про це повідомляє видання з посиланням на власні джерела. До будинку Ільницького представники ТЦК нібито прийшли увечері 20 жовтня.

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Ільницькому нібито вручили повістку

Співробітники Личаківсько-Залізничного об'єднаного районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки увечері 20 жовтня прибули до будинку експрокурора Ільницького. Йому нібито вручили повістку.

Документи щодо прибуття Ільницького до військкомату оформлювали також у Личаківсько-Залізничному ТЦК.

Редакція 24 Каналу звернулася з запитом до Львівського обласного ТЦК та СП, аби отримати коментар щодо того, чи дійсно Ростиславу Ільницькому вручили повістку.

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