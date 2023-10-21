Об этом сообщает издание со ссылкой на собственные источники. В дом Ильницкого представители ТЦК якобы пришли вечером 20 октября.

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Ильницкому вручили повестку

Сотрудники Лычаковско-Железнодорожного объединенного районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки вечером 20 октября прибыли в дом экс-прокурора Ильницкого. Ему вручили повестку.

Документы о прибытии Ильницкого в военкомат оформляли также в Лычаковско-Железнодорожном ТЦК.

Позже в СМИ уточнили, что повестку Ильницкому все же не удалось вручить, поэтому ее оставили в почтовом ящике.

Редакция 24 Канала обратилась с запросом во Львовский областной ТЦК и СП, чтобы получить комментарий относительно того, действительно ли Ростиславу Ильницкому вручили повестку.

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